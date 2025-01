Příměří mezi Izraelem a Hamásem se přiblížilo

Dohody o příměří by mohlo být dosaženo do 20. ledna. Vyjednavači rovněž zvažují výměnu vězňů s Hamásem a vytvoření nárazníkové zóny.

Roberta Barbi - Vatikán



Okamžité příměří, které by umožnilo snadnější přísun humanitární pomoci do pásma Gazy, kde se situace, jak známo, nyní dostala do stádia kolapsu: to je ve zkratce obsah včerejšího telefonického rozhovoru mezi končícím americkým prezidentem Joem Bidenem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který je však pouze posledním z náznaků příměří, které se nyní zdá být opravdu blízko. „Existuje ochota dosáhnout dohody ještě před nástupem nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do Bílého domu“, usoudil 20. ledna americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.



Podmínky možné dohody



Na veřejnost pronikají také podrobnosti o obsahu dohody, především o výměně vězňů: výměnou za 33 rukojmích, kteří jsou již 15 měsíců v rukou Hamásu, plus zraněné vojáky izraelských obranných sil propustí Tel Aviv více než tři tisíce palestinských vězňů, včetně 200 odsouzených na doživotí a tisícovku žen, dětí a nemocných. Všichni se vrátí do svých domovů, kromě těch s těžšími tresty, kteří budou pravděpodobně vyhoštěni do Kataru, Egypta nebo Turecka. Podle místních médií Izrael již studuje plány na rychlé stažení z Gazy a navrhl zprostředkovatelům vytvoření 1,5kilometrového nárazníkového pásma kolem současných hranic pásma Gazy.



Měnící se podmínky v oblasti Blízkého východu



Pro dohodu se poprvé vyslovil také izraelský premiér Netanjahu, který byl spokojen s dosažením dohody o příměří v jižním Libanonu a s postupným stahováním izraelské armády, které skončí 27. ledna. I pád Asadovy vlády v Sýrii a následné oslabení Íránu přinesly zásadní změnu na úrovni celého regionu.