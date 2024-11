Arcibiskup Broglio: Američtí biskupové se modlí za jednotu a všechny zvolené představitele

V době, kdy americké zpravodajské servery vyhlašují americké prezidentské volby ve prospěch Donalda Trumpa, arcibiskup Timothy Broglio, předseda Katolické biskupské konference USA, hovoří pro Vatican News o touze amerických biskupů hájit důstojnost lidské osoby, zejména těch nejzranitelnějších, nenarozených, chudých a migrantů.

Devin Watkins, Vatikán



Den poté, co Američané přišli k volebním urnám v prezidentských volbách, arcibiskup Timothy Broglio sdělil, že se američtí biskupové modlí za zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a všechny členy zvolené k zastupování amerického lidu na celostátní, státní nebo místní úrovni.



V rozhovoru pro Vatican News předseda Konference katolických biskupů Spojených států amerických (USCCB) uvedl, že katolická církev „není spojena s žádnou politickou stranou“, a dodal, že američtí biskupové se těší na spolupráci se zvolenými zástupci na podporu společného dobra.



„Jako křesťané a Američané,“ řekl, “máme povinnost chovat se k sobě navzájem s láskou, respektem a zdvořilostí, i když se třeba neshodneme na tom, jak provádět záležitosti veřejné politiky.“



Arcibiskup Broglio také poznamenal, že američtí biskupové budou usilovat o dodržování práv všech lidí, včetně nenarozených dětí, protože obyvatelé deseti států hlasovali o dodatcích ke státní ústavě, které omezují nebo rozšiřují přístup k potratům.



Vaše Excelence, mohl byste nám sdělit první reakci amerických biskupů na zprávu, že byl Donald Trump zvolen 47. prezidentem Spojených států?



Ve Spojených státech máme to štěstí, že žijeme v demokracii, a včera šli Američané k volebním urnám, aby vybrali, kdo povede naši zemi jako příští prezident Spojených států.



Gratuluji prezidentu Trumpovi i celostátním, státním a místním představitelům, kteří se účastnili kampaně, aby zastupovali lid. Nyní přecházíme od kampaně k vládnutí.



Těšíme se z toho, že jsme schopni pokojně přejít od jedné vlády k druhé. Katolická církev není spojena s žádnou politickou stranou a ani biskupská konference není spojena s žádnou politickou stranou. Bez ohledu na to, kdo obsadí Bílý dům nebo má většinu v Kapitolu, učení církve zůstává nezměněno.



A my, biskupové, se těšíme na spolupráci se zvolenými zástupci lidu, abychom podpořili společné dobro všech. Jako křesťané a Američané máme povinnost chovat se k sobě navzájem s láskou, úctou a slušností, i když se třeba neshodneme na tom, jak provádět záležitosti veřejné politiky.



Jako národ obdařený mnoha dary se musíme starat také o ty, kteří se nacházejí za našimi hranicemi, a ochotně nabízet pomoc všem. Modleme se za nově zvoleného prezidenta Trumpa i za všechny vedoucí představitele veřejného života, aby se dokázali povznést ke splnění odpovědnosti, která jim byla svěřena, když slouží naší zemi a těm, které zastupují.



Prosme o přímluvu naší blahoslavené Matky, patronky našeho národa, aby nás vedla k podpoře společného dobra všech a důstojnosti lidské osoby, zejména těch nejzranitelnějších z nás, včetně nenarozených, chudých, cizinců, starých a nemocných lidí a migrantů.



Zvolený prezident Trump dával během své kampaně jasně najevo, na které otázky by se chtěl zaměřit. Mohl byste nám přiblížit témata, na která by američtí biskupové rádi upozornili během příštího čtyřletého volebního období?



V zásadě je samozřejmě naším prvořadým zájmem důstojnost lidské osoby. Oblíbili jsme si větu, že lidská osoba je stvořena k obrazu a podobě Všemohoucího od lůna matky až po hrob. To je tedy prvořadý zájem.



Řekl bych, že další starostí je, že Spojené státy jsou nesmírně bohatým národem. Byli jsme velmi, velmi požehnáni a musíme se zabývat starostmi chudých, těch, kteří jsou na okraji společnosti. Je znepokojující vidět v některých našich velkých městech tolik lidí, kteří jsou bez domova, bez přístřeší. A myslím si, že všichni máme povinnost se těmito starostmi zabývat a pokusit se některé z těchto problémů zmírnit v jejich příčině.



Vedle toho jsme se jako biskupové po desetiletí zasazovali o reformu imigračních zákonů v této zemi. A teď je opravdu čas, kdy doufám, že se podaří něco udělat pro nápravu nefunkčního systému a pokusit se, aby více odpovídal potřebám lidí.



S tím by se pojila i naše odpovědnost za pomoc těm národům, z nichž lidé migrují, protože často migrují kvůli chudobě a jiným obtížným situacím ve svých domovských zemích. Pravděpodobně nejproduktivnějším způsobem, jak to změnit, by bylo pomoci těmto zemím zlepšit jejich vlastní situaci.



Jeden aspekt těchto voleb se týká deseti států, které hlasovaly o otázkách souvisejících s potraty. Voliči ve třech státech - Jižní Dakotě, Floridě a Nebrasce - podpořili omezení potratů. Mohl byste nám říci něco o důstojnosti lidské osoby a o tom, jak se američtí biskupové snaží chránit nenarozené děti?



Od počátku rozhodnutí Nejvyššího soudu, které legalizovalo potraty, jsme samozřejmě byli zastánci omezení tohoto ohrožení lidského života. Samozřejmě jsme se o to snažili zasazovat všemi možnými způsoby. Nejdůležitějším způsobem je zjevně snaha přesvědčit lidi o právu nenarozených dětí na život a o tom, že nemají být potlačována.



Jistě, celostátní trend - zmínil jste sedm států, které schválily zákony liberalizující potraty - pro nás samozřejmě představuje výzvu, a to nejen pro biskupy v těchto státech, ale také pro Národní konferenci katolických biskupů, protože chceme i nadále udržovat tuto důstojnost lidské osoby v popředí.



Když se podíváme na násilí v naší společnosti, nemyslím si, že to nesouvisí s tím, že lidé navrhují, že můžete rozhodovat o tom, kdo může žít nebo kdy může někdo zemřít. Myslím, že to také snižuje důstojnost lidské osoby. A tak je naší povinností lidi vzdělávat a snažit se je přesvědčit, aby viděli světlo evangelia.