Svatá země je bez poutníků a v bídě

Hani al-Hayek, ministr cestovního ruchu a kulturního dědictví Palestinského státu, líčí dramatickou ekonomickou situaci, v níž se ocitli obyvatelé Betléma a zejména Jeruzaléma kvůli válce, která brání poutím. „Největším nebezpečím je odchod rodin za lepší budoucností, což by znamenalo další snížení počtu křesťanů v regionu“.

Roberto Cetera - Vatikán



Vedle raket a bomb plane na Blízkém východě ještě jedna válka. A stále na ni doplácejí civilisté. Je to válka s ekonomickými dopady na palestinské obyvatelstvo, které od 7. října loňského roku zaznamenalo tragické snížení, ne-li úplný zánik již tak skromných zdrojů příjmů. Velká část palestinského obyvatelstva v Betlémě a Jeruzalémě je zaměstnána v sektoru turistického ubytování. Pozastavení poutí a pozastavení výjezdních povolení pro dojíždějící do Izraele přivedlo velkou část obyvatelstva do bídy.



L'Osservatore Romano o tom hovořil s ministrem cestovního ruchu a kulturního dědictví palestinského státu Hani al-Hayekem:



Pane ministře, jaký je současný stav nezaměstnanosti v Palestině a zejména v odvětví cestovního ruchu?



Cestovní ruch je pro Palestince hlavním zdrojem příjmů, ale izraelský útok na Gazu, Západní břeh Jordánu a Libanon, který následoval po 7. říjnu, má na ekonomiku cestovního ruchu a na pracovníky hrozný dopad. Počet příjezdů ze zahraničí i domácího cestovního ruchu prudce poklesl. Podle našich odhadů přicházíme denně o příjmy ve výši více než 2,5 milionu dolarů; jen Betlém přichází o 1,4 milionu dolarů. Nejméně 12 000 pracovníků cestovních kanceláří bylo propuštěno, v Betlémě přišlo o práci nejméně 6 000 pracovníků v pohostinství. K nim je však třeba připočítat další tisíce pracovníků, které lze označit za indukované, obchodníky, taxikáře a řemeslníky, kteří vyrábějí náboženské předměty z olivového dřeva.



Poskytuje palestinský stát nějakou formu integrace nebo dotace na chybějící příjmy?



Ne, protože palestinský stát zažívá vážnou finanční krizi v důsledku jednostranného rozhodnutí izraelské vlády o snížení přerozdělování daní vybraných v Palestině palestinské samosprávě. Nejsme tedy schopni poskytnout žádnou pomoc turistickému průmyslu ani pracovníkům bez příjmu. Usilovali jsme však o to, aby byl turistický průmysl osvobozen od jakýchkoli daní, licencí nebo zátěží, i když je ukládají místní úřady.



Mohl by nedostatek pracovních míst a příjmů a z toho plynoucí hněv a frustrace podpořit pronikání islámského radikalismu?



Podívejte, domnívám se, že největší nebezpečí spočívá v tom, že tento hněv a frustrace by mohly přimět stále více rodin k odchodu z Palestiny za lepší budoucností pro sebe a své děti. A dodal bych, že vzhledem k tomu, že velmi velkou část pracovníků zapojených do cestovního ruchu a poutních cest tvoří křesťané, znamenal by tento exodus další snížení počtu křesťanů v regionu.



Spolupracuje vaše ministerstvo nějakou formou s obdobným ministerstvem izraelského státu? Například při podpoře obnovení činnosti po skončení války?



Na oficiální úrovni nikdy nedošlo k žádné formě spolupráce mezi mým ministerstvem a izraelskou obdobou. A stále neexistuje.



Spolupracujete naopak s křesťanskými církvemi ve Svaté zemi?



Ano, mnoho svatyní v Palestině spravují místní křesťanské církve. S těmito křesťanskými komunitami denně spolupracujeme. A už jsme s nimi začali studovat projekty na podporu jejich obnovení činnosti po skončení války. Křesťanští poutníci tvoří 70 % všech poutníků, kteří navštěvují Palestinu, takže jsou klíčovým faktorem rozvoje cestovního ruchu v regionu.