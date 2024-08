Nikaragua vyhostila do Říma sedm kněží

Po zatčení v minulých dnech nikaragujská vláda vyhostila tyto kněze a poslala je do Itálie.

Vatican News

Minulou středu, 7. srpna, bylo sedm kněží zadržených v Nikaragui vyhoštěno a posláno do Říma, kam dorazili včera, 8. srpna, odpoledne: jedná se o otce Víctora Godoye, Jaira Praviu, Silvia Romera, Edgara Sacasu, Harvina Torrese, Ulisese Vegu a Marlona Velázqueze.

Tuto zprávu potvrdila nikaragujská vláda v tiskovém prohlášení: „Sedm nikaragujských kněží odcestovalo z Nikaraguy do Říma. Kněží patří do diecézí Matagalpa a Estelí a byli zadržováni v kněžském semináři Panny Marie Fatimské v Managui“. Podle nikaragujských médií není mezi vyhoštěnými ze země administrátor diecéze Estelí, otec Frutos Valle, který byl zatčen 26. července.

Jednalo by se tudíž o pátou skupinu kněží, kteří byli z Nikaraguy vyhoštěni: dvě skupiny byly v říjnu 2022 a únoru 2023 přemístěny do Spojených států a další dvě v říjnu 2023 a lednu 2024 do Říma, spolu se dvěma biskupy, Rolandem Álvarezem a Isidoro Morou. Ve čtvrtek 8. srpna dorazila do Říma pátá skupina sedmi kněží.

Mezitím bývalý velvyslanec Nikaraguy při Organizaci amerických států Arturo McFields Yescas ve středu potvrdil, že vláda v čele s Danielem Ortegou nařídila vyhoštění brazilského velvyslance v Nikaragui Brena de Souzy Brasila Díase da Costy, protože se 19. července nezúčastnil oslav 45. výročí sandinistické revoluce, na které byl pozván.

Brazilská vláda se zase ve čtvrtek rozhodla vyhostit nikaragujskou velvyslankyni Fulvii Castrovou, a to „recipročně“ k podobnému opatření, které přijaly úřady v Managui.