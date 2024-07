Unicef a WHO: Celosvětová úroveň imunizace dětí stagnuje

Nové údaje odhalují, že téměř 3 ze 4 dětí žijí v zemích, kde je nízká proočkovanost příčinou vypuknutí spalniček: "Mnoho z nich zůstává bez život zachraňující ochrany".

Vatican News

Podle údajů, které včera zveřejnily Světová zdravotnická organizace (WHO) a organizace Unicef, celosvětová proočkovanost v roce 2023 stagnuje, takže počet neočkovaných nebo nedostatečně očkovaných dětí ve srovnání s úrovní před pandemií v roce 2019 vzroste o 2,7 milionu. Nejnovější odhady WHO a Unicefu o pokrytí očkováním v jednotlivých zemích (WUENIC), které poskytují největší a nejkomplexnější soubor dat o trendech v očkování proti 14 nemocem na světě, zdůrazňují nutnost pokračovat v úsilí o přizpůsobení, dorovnání a posílení systému. "Nejnovější trendy ukazují, že v mnoha zemích se stále nedaří proočkovat příliš mnoho dětí," uvedla generální ředitelka Unicefu Catherine Russellová. "Odstranění nedostatku očkování vyžaduje celosvětové úsilí, kdy vlády, partneři a místní vedoucí představitelé investují do primární zdravotní péče a komunitních pracovníků, aby zajistili, že každé dítě bude očkováno a celková zdravotní péče bude posílena."



Zastavení na 84 %



Podle těchto údajů se počet dětí, které v roce 2023 obdržely tři dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTP), což je klíčový ukazatel celosvětové proočkovanosti, zastavil na 84 % (108 milionů). Počet dětí, které nedostaly ani jednu dávku vakcíny, se však zvýšil z 13,9 milionu v roce 2022 na 14,5 milionu v roce 2023. Více než polovina neočkovaných dětí žije v 31 zemích v nestabilním, konfliktem postiženém a zranitelném prostředí, kde jsou děti kvůli narušené bezpečnosti a nedostatečnému přístupu k bezpečnostním, výživovým a zdravotnickým službám obzvláště ohroženy nemocemi, kterým lze předcházet. Kromě toho 6,5 milionu dětí neabsolvovalo třetí dávku vakcíny DTP, která je nutná k dosažení ochrany před nemocemi v raném dětství.



Výzvy



Tyto trendy, které ukazují, že celková proočkovanost se od roku 2022 v podstatě nezměnila a - což je ještě znepokojivější - dosud se nevrátila na úroveň z roku 2019, odrážejí přetrvávající výzvy související s narušením zdravotnických služeb, logistickými obtížemi, váhavostí vůči vakcínám a nerovnostmi v přístupu ke službám. Nízká proočkovanost je základem propuknutí spalniček. Údaje rovněž ukazují, že míra očkování proti smrtelnému onemocnění spalničkami stagnuje, takže téměř 35 milionů dětí není chráněno nebo je chráněno jen částečně.



Údaje



V roce 2023 obdrželo první dávku vakcíny proti spalničkám prostřednictvím běžných zdravotnických služeb pouze 83 % dětí na celém světě, zatímco počet dětí, které obdržely druhou dávku, se oproti předchozímu roku mírně zvýšil na 74 % dětí. Tato čísla nedosahují 95% pokrytí, které je nutné k prevenci epidemií, zamezení zbytečných onemocnění a úmrtí a dosažení cílů eliminace spalniček. Za posledních pět let vypukly epidemie spalniček ve 103 zemích, kde žijí přibližně tři čtvrtiny dětí na světě. Hlavním faktorem byla nízká proočkovanost (80 % nebo méně). Naproti tomu v 91 zemích se silným pokrytím očkováním proti spalničkám k žádnému vypuknutí nedošlo. "Epidemie spalniček jsou včasným indikátorem nebezpečí, odhalují a využívají mezery v očkování a postihují nejzranitelnější skupiny jako první," uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO. "Tento problém je řešitelný. Vakcína proti spalničkám je levná a lze ji dodat i do těch nejobtížnějších míst. WHO je odhodlána spolupracovat se všemi svými partnery, aby podpořila země v co nejrychlejším odstranění těchto nedostatků a ochraně nejohroženějších dětí."



Očkování mezi dětmi



Celosvětově se výrazně zvýšilo pokrytí očkováním proti HPV u dívek. Nové údaje také zdůrazňují některé pozitivní aspekty v pokrytí očkováním. Stabilní zavádění nových a málo používaných vakcín, včetně vakcín proti lidskému papilomaviru (HPV), meningitidě, pneumokokům, dětské obrně a rotavirům, nadále rozšiřuje rozsah ochrany, zejména v 57 zemích podporovaných Gavi, Aliancí pro očkování. Například procento dospívajících dívek, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny proti HPV, jež chrání před rakovinou děložního čípku, se zvýšilo z 20 % v roce 2022 na 27 % v roce 2023. Tento výsledek byl do značné míry způsoben silným nasazením v zemích podporovaných organizací Gavi, jako je Bangladéš, Indonésie a Nigérie. K nárůstu proočkovanosti přispělo také používání jednodávkového očkovacího schématu proti HPV. "Vakcína proti HPV je jednou z nejvlivnějších vakcín v portfoliu Gavi a je neuvěřitelně povzbudivé, že se nyní dostává k více dívkám než kdykoli předtím," uvedla Dr. Sania Nishtar, generální ředitelka Gavi, Vaccine Alliance. "Vakcína je nyní dostupná pro více než 50 % způsobilých dívek v afrických zemích, máme před sebou ještě hodně práce, ale dnes vidíme, že máme otevřenou cestu k odstranění této strašné nemoci." Pokrytí vakcínou proti HPV však zdaleka nedosahuje 90 % cíle, který má eliminovat rakovinu děložního čípku jako problém veřejného zdraví, a dosahuje pouze 56 % dospívajících dívek v zemích s vysokými příjmy a 23 % v zemích s nízkými a středními příjmy.



Průzkumy



Nedávný průzkum mezi více než 400 000 uživateli digitální platformy Unicefu pro mladé lidi U-Report ukázal, že více než 75 % z nich neví nebo si není jisto, co HPV je, což poukazuje na potřebu zlepšit dostupnost vakcíny a informovanost veřejnosti. Po získání informací o tomto viru, jeho souvislosti s nádorovými onemocněními a existenci vakcíny 52 % respondentů uvedlo, že by se rádi nechali očkovat proti HPV, ale brání jim v tom finanční omezení (41 %) a nedostupnost vakcíny (34 %). K tomu, aby se vakcíny dostaly ke všem a všude, je zapotřebí důrazných místních opatření - ačkoli v některých regionech, včetně Afriky a zemí s nízkými příjmy, bylo dosaženo mírného pokroku, nejnovější odhady zdůrazňují potřebu urychlit úsilí o dosažení cílů Agendy pro imunizaci 2030 (IA2030), která požaduje 90% pokrytí a do roku 2030 ne více než 6,5 milionu neočkovanýc dětí na celém světě.



Zvýšení investic do inovací a spolupráce



Rada partnerství IA2030 vyzývá ke zvýšení investic do inovací a pokračující spolupráce. Rada rovněž doporučuje, aby partneři zintenzivnili podporu národního vedení při zlepšování rutinní imunizace v rámci svých integrovaných programů primární zdravotní péče, podpořenou silnou politickou podporou, vedením komunity a udržitelným financováním.