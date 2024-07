Afričtí náboženští představitelé se připojili k výzvě za odpuštění dluhů v rámci jubilea

Křesťanští a muslimští afričtí náboženští představitelé adresovali společné prohlášení skupinám G20, G7, OSN, MMF a Světové bance, v němž vyzývají k odpuštění dluhů Africe s ohledem na Jubileum naděje roku 2025.

Lisa Zengarini – Vatican News

S blížícím se jubilejním rokem se afričtí náboženští představitelé připojili k rostoucím výzvám k novému odpuštění dluhů Africe a uvedli, že splácení dluhů znemožňuje chudším zemím podporovat své obyvatelstvo prostřednictvím investic do zdravotnictví, vzdělávání a sociálních služeb.

Zástupci křesťanských církví, muslimské komunity, národních rad církví a mezináboženských rad ze třinácti afrických zemí se minulý týden sešli ve rwandském Kigali, aby diskutovali o tomto zásadním problému, na který při několika příležitostech upozornil i papež František.

Ve společném prohlášení adresovaném skupinám G20, G7, OSN, MMF a Světové bance vyzvali k zásadním změnám v globálním ekonomickém systému, které by těmto zemím umožnily rozvoj a investice do sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb pro jejich obyvatele.

Přečtěte si také 06/06/2024 Papež: V rámci Jubilea zrušte nebo snižte zahraniční dluhy chudých zemí Papežova výzva adresovaná účastníkům semináře na téma věnovanému globálnímu Jihu: Nelze žít s čistým svědomím, když víme, že miliony lidí mají svou budoucnost zatíženou hypotékou ...

Afrika letos utratí devadesát miliard dolarů za splácení veřejného dluhu

„Naše země opět čelí mučivé volbě mezi výdaji a investicemi do svých obyvatel a splácením dluhů svým věřitelům,“ uvádí se v prohlášení a poznamenává se, že „jen v letošním roce Afrika utratí 90 miliard amerických dolarů na splácení veřejného dluhu“, zatímco „průměrné výdaje afrických zemí na zdravotnictví, vzdělávání a sociální zabezpečení dohromady tvoří dvě třetiny jejich splátek dluhu“.

Úspěšná kampaň za odpuštění dluhů v rámci jubilea roku 2000

Náboženští představitelé připomněli úspěšnou kampaň náboženských komunit a aktivistů před zahájením tzv. velkého jubilejního roku 2000, která vedla k dosud největší kolektivní iniciativě na odpuštění dluhů. Tato myšlenka byla inspirována biblickým padesátiletým jubileem starověkého Izraele, které katolická církev slaví každých 25 let jako čas duchovní obnovy věnovaný odpuštění a smíření s Bohem i ostatními.

Iniciativa Jubileum 2000 zmobilizovala 130 miliard amerických dolarů na odpuštění dluhů, což umožnilo významné investice do snižování chudoby v několika zemích.

„Bohužel,“ uvádí se v prohlášení, „nespravedlnosti v mezinárodních daňových, finančních a obchodních systémech spolu s nedostatky v domácí správě nadále přispívaly k neudržitelnému zadlužení.“. Náboženští představitelé poznamenávají, že tyto finanční problémy byly umocněny konflikty a válkami, kromě jiných „četných šoků“, včetně pandemie Covid-19 a změny klimatu

„Pokračují vícenásobné šoky způsobené válkami a konflikty, křehkými zdravotnickými systémy, změnou klimatu, nedostatkem potravin a prudce rostoucími životními náklady.“

Přečtěte si také 30/05/2024 Svatý stolec: „Zrušení dluhu ostrovních států pro odolnou prosperitu" Projev monsignora Roberta Murphyho, vedoucího delegace Svatého stolce, na všeobecné rozpravě 4. konference o malých ostrovních rozvojových státech (SIDS), která dnes 30. května ...

Lidé a Země mají přednost před dluhy

Náboženští představitelé proto naléhavě vyzývají globální věřitele, aby své kroky a rozhodnutí v nadcházejících měsících přizpůsobili hodnotám Jubilea, „které staví lidi a Zemi nad dluhy“.

Prohlášení především vyzývá k „odpuštění dluhů, které jsou nesplatitelné, aniž by bylo ohroženo dosažení rozvojových a klimatických cílů OSN do roku 2030“.

Podle náboženských představitelů by rozvojové země měly mít přístup k trvalým, na pravidlech založeným a předvídatelným procesům, které zavazují všechny věřitele ke snižování dluhů, „aby se omezilo zbytečné utrpení a snížily náklady krizí pro každého“.

Dále vybízejí k uplatňování zásad odpovědného poskytování a přijímání půjček: „Prostřednictvím zákonů, předpisů a osvědčených postupů mají věřitelé a dlužníci zabránit vzniku nových cyklů nehospodárných a neúnosných dluhů, a to i prostřednictvím režimů povolování a zveřejňování dluhových smluv,“ uvádějí. Je také třeba, aby se do smluv o dluhu dostalo sdílení rizik mezi věřiteli a dlužníky: „Ve světě, který je náchylnější k otřesům, by zadlužené rozvojové země neměly být ponechány napospas nákladům katastrof souvisejících s klimatem, pandemií a dalších událostí, které nemohou ovlivnit,“ poznamenávají náboženští představitelé a vyzývají k rozšíření přístupu ke zdrojům pro rozvoj za podmínek, které nezpůsobují zadlužení a jsou cenově dostupné.

Mezinárodní společenství má odpovědnost za své jednání

V závěru prohlášení náboženští představitelé připomínají mezinárodnímu společenství, že se nachází na křižovatce: „Máte moc a odpovědnost nasměrovat je na cestu, která navrátí naději a obnovu,“ uvedli.