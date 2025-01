Týden za jednotu křesťanů: papežské nešpory a památka nicejského koncilu

25. ledna, na slavnost Obrácení svatého Pavla, v 17.30 hod. v bazilice svatého Pavla za hradbami bude papež František předsedat nešporám. Římská diecéze pořádá „putovní vigilii“ v luteránských a pravoslavných kostelech a ve farnosti svatého Kamila de Lellis. „Věříte tomu?“ (Jan 11, 26) je téma, které bude provázet celý týden.

Od prvního ekumenického koncilu v dějinách, Nicejského koncilu v dnešním Turecku, uplynulo již 1700 let - bylo to v roce 325 n. l. U příležitosti tohoto výročí nabývá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který se bude slavit od 18. do 25. ledna, zvláštního významu. V poslední jmenovaný den, na slavnost Obrácení svatého Pavla, v 17.30 hodin v bazilice svatého Pavla za hradbami papež František zakončí Týden slavením nešpor.



Putovní vigilie



Ve čtvrtek 23. ledna v 18 hodin uspořádá římská diecéze putovní vigilii - v návaznosti na Jubileum, které nás vyzývá, abychom se stali „poutníky naděje“ -, do níž se zapojí tři různá místa bohoslužeb: luteránský kostel na Via Sicilia 70, pravoslavný kostel Sant'Andrea na Via Sardegna 153 a farnost San Camillo De Lellis na Via Piemonte 41. Nejedná se tedy o pouhou modlitební vigilii, ale o krátkou pouť ve třech etapách se třemi biblickými meditacemi, které za evangelíky nabídne farářka Mirella Manocchio, za pravoslavné páter Simeon Katzinas a za katolickou církev biskup Paolo Ricciardi, diecézní delegát pro ekumenismus a dialog. V každém kostele budou rozdány lampy a odrazky symbolizující světlo a naději.



Téma: „Věříte tomu?“ (Jan 11,26)



„Tato nabídka darů představuje také okružní cestu, sdílení a rozmanitost ve stejné víře,“ zdůrazňuje monsignor Marco Gnavi, vedoucí Úřadu pro ekumenismus a mezináboženský dialog římské diecéze. Věříte tomu? (Jan 11,26) je téma, které bude provázet celý týden. Modlitby a zamyšlení připravili bratři a sestry z klášterní komunity Bose v severní Itálii; s redakcí spolupracovala mezinárodní skupina jmenovaná Dikasteriem pro podporu jednoty křesťanů a Ekumenickou radou církví. Téma je inspirováno dialogem mezi Ježíšem a Martou během Ježíšovy návštěvy v domě Marty a Marie v Betánii po smrti jejich bratra Lazara, jak o něm vypráví evangelista Jan.



Připomínka výročí Nicejského koncilu



Mons. Gnavi poznamenává: „Téma zvolené pro tento rok je převzato z dialogu mezi Ježíšem a Martou, kteří čelili výzvě Lazarovy smrti a víře ve vzkříšení v Krista. Je to ústřední téma, protože dnes nejen církve, ale i národy musí čelit mnoha projevům skutečné smrti, která znamená také rozdělení, až po konflikty a masakry nevinných. I v osobním životě každého člověka,“ pokračuje kněz, “jsou mnozí osamoceni a nejistota současnosti vyvolává požadavek odpovědí. Dialog mezi Ježíšem a Martou ukazuje, že v každém muži a ženě je skrytý nebo explicitní požadavek víry. Tato slova nám také pomáhají připomenout si výročí Nicejského koncilu, který nám dal vyznání víry, jež nás všechny spojuje ve křtu“.