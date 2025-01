Papežovo poselství do Davosu

Papež František ve svém poselství k 55. Světovému ekonomickému fóru, které se koná v Davosu, vyzývá k etickému a odpovědnému využívání umělé inteligence, která pomáhá lidem pro dobro všech a nikdy nepoškozuje lidskou důstojnost kvůli efektivitě. Text papežova poselství předkládáme v plném znění.

Poselství Jeho Svatosti papeže Františka předsedovi Světového ekonomického fóra u příležitosti shromáždění v Davosu-Klostersu, 20.-24. ledna 2025

Téma letošního výročního zasedání Světového ekonomického fóra „Spolupráce pro inteligentní věk“ je dobrou příležitostí k zamyšlení nad umělou inteligencí jako nástrojem nejen spolupráce, ale také sbližování lidí.



Křesťanská tradice považuje dar inteligence za podstatný aspekt lidské osoby stvořené „k obrazu Božímu“. Katolická církev zároveň vždy byla protagonistou a podporovatelem rozvoje vědy, techniky, umění a dalších forem lidského snažení, neboť je považuje za oblasti „spolupráce muže a ženy s Bohem na zdokonalování viditelného stvoření“ (Katechismus katolické církve, 378).



Umělá inteligence má napodobovat lidskou inteligenci, která ji navrhla, a tím před nás staví jedinečný soubor otázek a výzev. Na rozdíl od mnoha jiných lidských vynálezů je umělá inteligence vycvičena na výsledcích lidské tvořivosti, což jí umožňuje vytvářet nové artefakty s úrovní dovedností a rychlostí, které často konkurují nebo překonávají lidské schopnosti, což vyvolává kritické obavy ohledně jejího dopadu na roli lidstva ve světě. Výsledky, které umělá inteligence dokáže vytvářet, jsou navíc téměř k nerozeznání od výsledků lidské tvorby, což vyvolává otázky ohledně jejího vlivu na rostoucí krizi pravdy ve veřejném prostoru. Tato technologie je navíc navržena tak, aby se učila a činila určitá rozhodnutí autonomně, přizpůsobovala se novým situacím a poskytovala odpovědi, které její programátoři nepředpokládali, což vyvolává zásadní otázky týkající se etické odpovědnosti, lidské bezpečnosti a širších důsledků tohoto vývoje pro společnost.



Ačkoli je umělá inteligence mimořádným technologickým výdobytkem, který je schopen napodobit určité výstupy spojené s lidskou inteligencí, tato technologie „provádí technickou volbu mezi několika možnostmi, a to buď na základě přesně definovaných kritérií, nebo na základě statistických závěrů. Lidé si však nejen vybírají, ale ve svém nitru jsou schopni rozhodovat“ (Projev na zasedání G7 o umělé inteligenci, Borgo Egnazia (Apulie) 14. června 2024).



Samotné používání slova „inteligence“ v souvislosti s umělou inteligencí je totiž nesprávné, neboť umělá inteligence není umělou formou lidské inteligence, ale jejím produktem. Při správném používání AI pomáhá člověku naplňovat jeho poslání, svobodu a odpovědnost.



Stejně jako všechny ostatní lidské činnosti a technický rozvoj musí být i AI uspořádána ve prospěch lidské osoby a musí se stát součástí úsilí o dosažení „větší spravedlnosti, rozsáhlejšího bratrství a humánnějšího uspořádání společenských vztahů“, které jsou „cennější než pokrok v technické oblasti“ (Gaudium et spes, 35; srov. Katechismus katolické církve, 2293).



Existuje však riziko, že umělá inteligence bude využita k prosazení „technokratického paradigmatu“, které vnímá všechny problémy světa jako řešitelné pouze technickými prostředky. V rámci tohoto paradigmatu jsou lidská důstojnost a bratrství často podřízeny honbě za efektivitou, jako by realita, dobro a pravda neodmyslitelně vycházely z technologické a ekonomické moci. Lidská důstojnost však nikdy nesmí být porušena v zájmu efektivity. Technologický vývoj, který nezlepšuje život všech, ale naopak vytváří nebo zhoršuje nerovnosti a konflikty, nelze nazývat skutečným pokrokem. Z tohoto důvodu by se umělá inteligence měla dát do služeb zdravějšího, lidštějšího, sociálnějšího a integrálnějšího rozvoje.



Pokrok poznamenaný nástupem umělé inteligence vyžaduje znovuobjevení významu společenství a obnovení závazku pečovat o společný domov, který nám svěřil Bůh. Aby se vlády a podniky dokázaly orientovat ve složitých problémech AI, musí projevit náležitou pečlivost a ostražitost. Musí kriticky zhodnotit jednotlivá použití UI v konkrétních kontextech, aby zjistily, zda jejich použití podporuje lidskou důstojnost, poslání lidské osoby a společné dobro. Stejně jako u mnoha jiných technologií nemusí být účinky různých způsobů využití AI vždy předvídatelné od jejich počátku. S tím, jak se v průběhu času vyjasňuje použití AI a její společenský dopad, by se mělo na všech úrovních společnosti reagovat odpovídajícím způsobem v souladu se zásadou subsidiarity, přičemž jednotliví uživatelé, rodiny, občanská společnost, korporace, instituce, vlády a mezinárodní organizace by měly pracovat na svých příslušných úrovních, aby zajistily, že AI bude směřovat k dobru všech. V současné době existují významné výzvy a příležitosti, pokud je UI zasazena do rámce vztahové inteligence, kde každý sdílí odpovědnost za integrální blaho ostatních.



S těmito pocity vyslovuji modlitební přání všeho dobrého pro jednání Fóra a všem zúčastněným ochotně přivolávám hojnost Božího požehnání.

Z Vatikánu, 14. ledna 2025

František