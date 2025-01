Papež zahájil jubilejní audience: Naděje znamená nový začátek

V sobotu 11. ledna papež František zahájil mimořádné sobotní generální audience, určené především poutníkům, kteří do Říma přijíždějí v rámci jubilejního roku. V jejich úvodu prohlásil, že pronášené katecheze postupně věnuje různým aspektům naděje. Papežovu katechezi, nesoucí název „Naděje znamená nový začátek – Jan Křtitel“, předkládáme v plném znění.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Lk 7,24.26-28

Dobrý den, drazí bratři a sestry!

Mnozí z vás jsou zde v Římě jako „poutníci naděje“. Dnes dopoledne zahajujeme sobotní jubilejní audience, jimiž pomyslně chceme přivítat a obejmout všechny, kdo přicházejí ze všech koutů světa hledat nový začátek. Jubileum je totiž novým začátkem, možností pro každého začít znovu od Boha. Jubileem začínáme nový život, novou etapu.

O těchto sobotách bych rád postupně vyzdvihl některý aspekt naděje. Je to teologální ctnost. A v latině virtus znamená „síla“. Naděje je síla, která pochází od Boha. Naděje není zvyk nebo charakterový rys, který člověk má nebo nemá, ale síla, o kterou je třeba prosit. Proto se stáváme poutníky: přicházíme prosit o dar, abychom znovu začali životní cestu.

Chystáme se slavit svátek Ježíšova křtu a to nás přivádí k myšlence na tohoto velkého proroka naděje, kterým byl Jan Křtitel. Ježíš o něm řekl něco úžasného: že je největší z těch, kdo se narodili z ženy (srov. Lk 7,28). Chápeme tedy, proč se za ním stahovalo tolik lidí s touhou po novém začátku, s touhou začít znovu. A jubileum nám v tom pomáhá. Křtitel se jevil jako skutečně velký, působil věrohodně svou osobností. Stejně jako my dnes procházíme Svatou branou, tak i Jan navrhoval překročit řeku Jordán a vstoupit do zaslíbené země jako kdysi Jozue, začít znovu, obdržet znovu tuto zemi, jako poprvé. Sestry a bratři, to je to slovo: začít znovu. Zapamatujme si to a všichni společně řekněme: „začít znovu“. Řekněme to společně: začít znovu! [všichni několikrát opakují] Tady, nezapomeňte na to: začít znovu.

Ježíš však hned po této velké pochvale dodává něco, co nás nutí k zamyšlení: „Říkám vám, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší než Jan, ale ten nejmenší v Božím království je větší než on“ (v. 28). Naděje, bratři a sestry, spočívá v tomto kvalitativním posunu. Nezáleží na nás, ale na Božím království. Zde je to překvapení: přijetí Božího království nás přivádí do nového řádu velikosti. To je to, co náš svět, my všichni potřebujeme! A my, co máme dělat? [Všichni: „Začít znovu!“] Nezapomínejte na to.

Když Ježíš pronáší tato slova, je Křtitel ve vězení, klade si plno otázek. I my si na své pouti přinášíme mnoho otázek, protože je mnoho „Herodů“, kteří se stále staví proti Božímu království. Ježíš nám však ukazuje novou cestu, cestu blahoslavenství, která jsou překvapivým zákonem evangelia. Ptejme se tedy sami sebe: Mám v sobě opravdovou touhu začít znovu? Zamyslete se nad tím, každý z vás: mám v sobě touhu začít znovu? Mám v sobě touhu učit se od Ježíše, který je skutečně velký? V Božím království je velký ten nejmenší. Protože musíme... [všichni: „Začít znovu!“].

Od Jana Křtitele se tedy učíme znovu začínat. Naděje pro náš společný domov - tuto naši tolik zneužívanou a zraňovanou Zemi - a naděje pro všechny lidské bytosti spočívá v Boží odlišnosti. Jeho velikost je jiná. A my znovu vycházíme z této Boží originality, která zazářila v Ježíši a která nás nyní zavazuje ke službě, k bratrské lásce, k rozpoznání vlastní nepatrnosti. A vidět maličké, naslouchat jim a být jejich hlasem. To je nový začátek, to je naše jubileum. A tak musíme... [Všichni: „Začít znovu!“]. Děkuji vám.