Papež při jubileu sdělovacích prostředků vyzval novináře k osobní pravdivosti

Ve Vatikánu probíhá od pátku 24. ledna do neděle 26. ledna první významné setkání Svatého roku: Jubileum pracovníků v médiích. Hlavním organizátorem akce, na niž se zapsalo téměř deset tisíc zájemců, je vatikánské Dikasterium pro komunikaci, které uspořádalo řadu doprovodných bodů programu – od Jubilea mladých novinářů přes konferenci řeholnic podílejících se na mediálním projektu Sisters, podporovaném Hiltonovou nadací, po kulturně-duchovní „Dialogy s městem“ Římem.

Jana Gruberová – Vatikán

Jubileum sdělovacích prostředků zahájila v pátek 24. ledna večer kající liturgie v bazilice svatého Jana na Lateránu, již vedl italský novinář a misionář Giulio Albanese, ředitel tiskového střediska římského vikariátu, a následná mše z liturgické památky sv. Františka Saleského, patrona novinářů a katolických spisovatelů (jehož relikvie byla v bazilice vystavena), které předsedal kardinál vikář římské diecéze, Baldo Reina.

Vigilie jubilea sdělovacích prostředků v Lateránské bazilice

V sobotu 25. ledna ráno proběhla pouť ke Svaté bráně baziliky sv. Petra, po níž bude následovalo setkání v Aule Pavla VI., kam později dorazil také papež František. Během dopoledního programu mimo jiné vystoupili filipínská novinářka Maria Ressa, nositelka Nobelovy ceny míru, irský spisovatel Colum McCann, či italský houslista Uto Ughi.

Novináři z celého světa procházejí Svatou branou Vatikánské baziliky

Odpoledne se odehrávaly „Dialogy s městem“, které probíhaly současně na různých místech v Římě. V neděli 26. ledna Jubileum sdělovacích prostředků uzavře mše svatá na „Neděli Božího slova“, které bude papež předsedat ve Vatikánské bazilice.

Mediální pracovníci v aule Pavla VI. při papežské audienci

Jak již bylo řečeno, papež se s katolickými novináři a jinými mediálními pracovníky setkal již dnes, v sobotu 25. ledna, při audienci v aule Pavla VI. František odložil připravený obsáhlý projev a obrátil se k přítomným spatra těmito slovy:

Drahé sestry a bratři, dobrý den! A moc vám děkuji, že jste přišli!

Mám v rukou devítistránkovou přednášku. V tuto hodinu, kdy se již začíná ozývat žaludek, by čtení devíti stran bylo mučením. Předám ji prefektovi. Ať vám to zprostředkuje.

Chtěl jsem jen říct pár slov o komunikaci. Komunikovat znamená vyjít trochu ze sebe a dát druhému to své. A komunikace není jenom vyjít ven, ale také se setkat s druhým. Dovednost komunikace je velká moudrost, velká moudrost!

Mám radost z tohoto Jubilea lidí, kteří se věnují komunikaci. Vaše práce je prací, která tvoří: utváří společnost, utváří církev, posouvá všechny kupředu, pokud je pravdivá. „Otče, vždycky říkám pravdivé věci...“ - „Ale co ty, jsi pravdivý? Nejen věci, které říkáš, ale i ty, ve svém nitru, ve svém životě, jsi pravdivý?“ Je to taková velká zkouška. Sdělovat, co Bůh sdílí se Synem, a komunikaci Boha se Synem a Duchem svatým. Sdělit něco božského. Děkuji vám za to, co děláte, moc vám děkuji! Mám z toho radost.

A teď bych se chtěl rozloučit, ale nejprve udělit požehnání.

Filipínská novinářka Maria Ressa, nositelka Nobelovy ceny míru, a irský spisovatel Colum McCann

V předané promluvě papež vyzdvihl dvě zásady: za prvé obranu svobody tisku jako protilátku proti „předsudkům a polarizacím“, které ničí občanské soužití a brání bratrství. Za tímto účelem František důrazně apeluje na propuštění „všech nespravedlivě vězněných novinářů“. Zároveň v modlitbě připomíná pracovníky v oblasti komunikace, kteří se ve své službě příliš často podepisují „vlastní krví“.

Druhá zásada se týká naléhavé změny narativního tempa: přejít od vyprávění příběhů k vyprávění naděje, aby se také vyprávěly „příběhy naděje, které sytí život“. To neznamená ignorovat zlo, ale spíše vytvořit prostor pro obnovující dynamismus dobra, zahlédnout špetky dobra skryté i ve spálené zemi, vzkazuje papež František novinářům.