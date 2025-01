Papež Nadaci Hilton: Církev potřebuje řeholnice, které slouží chudým

Papež František v projevu k představenstvu americké Nadace Conrada Hiltona chválí jejich neúnavnou práci pro chudé a podporu posilování postavení řeholních sester v církvi.

Lisa Zengarini, Vatikán



Papež František ve středu ocenil Hiltonovu nadaci za její neutuchající práci ve službě chudým a znevýhodněným a za její významný příspěvek k posílení postavení řeholních sester, který pomáhá církvi překonat patriarchální smýšlení.



Zlepšení života znevýhodněných lidí



Nadace, kterou v roce 1944 založil slavný hoteliér Conrad Hilton, je jednou z největších filantropických organizací, která se věnuje zlepšování života znevýhodněných a zranitelných lidí na celém světě prostřednictvím grantů, partnerství a podpory.



Nadace se zabývá problémy, jako je bezdomovectví, závislosti, vzdělávání, rozvoj dětí v raném věku, migrace a globální zdraví, a poskytuje podporu komunitám postiženým přírodními katastrofami a jinými krizemi.



Podporuje také posilování postavení katolických sester po celém světě a posiluje vliv ženských řeholí prostřednictvím vzdělávání a dalších iniciativ. Mezi ně patří iniciativa Sisters Project podporovaná ve spolupráci s vatikánským Dikasteriem pro komunikaci.



Soucit znamená sdílení utrpení chudých



Při pozdravu správní rady nadace před generální audiencí papež ocenil jejich „vášnivé a soucitné“ odhodlání podporovat lidskou důstojnost těch nejpotřebnějších ve světě, kde chudoba a vyloučení stále rostou.



Přirovnal jejich práci k podobenství o milosrdném Samaritánovi a připomněl, že jediným přijatelným důvodem, proč se na někoho dívat svrchu, je pomoci mu vstát, a vyzval správní radu, aby tento princip zůstával jádrem jejich poslání.



Papež je také povzbudil, aby nezapomínali na podstatu „soucitu“ jako společné lidské zkušenosti: „Soucit,“ řekl „neznamená hodit druhému do ruky minci, aniž bychom se mu podívali do očí, ale přiblížit se k němu a trpět s ním“.



Posílení postavení řeholnic prostřednictvím formace



Významná část projevu se zaměřila na podporu ženských řeholí, kterou nadace poskytuje, aby jim pomohla v jejich poslání sloužit chudým, což je věc, které si Conrad Hilton hluboce váží a kterou uskutečňuje prostřednictvím formace mladších sester a péče o starší sestry.



Papež připomněl spolupráci nadace s vatikánskými úřady pro zvýšení profesionality a působení řeholních sester a zdůraznil zásadní význam investic do vzdělání a přípravy řeholních sester pro jejich životně důležité poslání.



Řeholnice jsou povolány sloužit chudým, nikoli být služkami



Poukázal na skutečnost, že v minulosti církev do této oblasti investovala mnohem méně než do formace kléru, a to na základě falešného vnímání žen a řeholnic jako občanů „druhé kategorie“. „Přitom je naléhavě nutné, aby sestry pokračovaly ve vzdělávání a odborné přípravě“, protože „jejich práce na hranicích, na periferiích a mezi chudými vyžaduje odbornou přípravu a kompetence,“ řekl papež a ocenil nadaci za to, že přispívá k tomu, aby se církev vymanila z tohoto patriarchálního a klerikálního myšlení.



"Posláním sester je sloužit těm nejmenším z nás. Nespočívá v tom, aby někomu dělaly služky. To musí přestat a vy jako nadace pomáháte vyvést církev z tohoto smýšlení."



Změna klerikálního a patriarchálního smýšlení v církvi



Papež zároveň poznamenal, že církev činí určitý pokrok směrem k začleňování žen do rozhodovacích pozic, a to i ve Vatikánu, kde bylo do vedoucích funkcí jmenováno několik žen. Připomněl mimo jiné nedávné jmenování řeholnice prefektkou Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života a brzké jmenování další řeholnice do čela Governatorátu městského státu Vatikán.



"Díky Bohu jsou řeholnice napřed a umí to lépe než muži. Je to tak... protože ony mají tu schopnost dělat věci dobře."



Soucit, blízkost a laskavost



Závěrem papež František poděkoval Hiltonově nadaci za její „neúnavnou práci a službu“ podporující naději mezi těmi, kteří se cítí opuštěni. Zdůraznil důležitost soucitu, blízkosti a laskavosti , tří Božích atributů, a vyjádřil svůj sen o světě, „v němž se zavržení, vyloučení a marginalizovaní mohou stát hybateli tolik potřebných změn ve společnosti, abychom všichni mohli žít jako bratři a sestry".