Papež latinskoamerickým a karibským Charitám: buďte anděly pro ty, kdo trpí nespravedlností

Před generální audiencí přijal papež František ředitele a předsedy různých organizací Charity rozesetých po latinskoamerickém kontinentu a povzbudil je: „Neste Kristovu lásku v malých gestech péče a lásky“.

Vatican News

„Chránit“ je klíčové slovo, které papež uvedl pro práci agentur Charity v Latinské Americe a Karibiku, jejichž ředitelé a předsedové se v těchto dnech sešli v Římě na druhém vzdělávacím kurzu. František je dnes, 15. ledna, přijal ve Vatikánu před generální audiencí a ve své promluvě zopakoval výzvu ke „kultuře péče“, kterou lze shrnout pod pojem „chránit“.

Po boku těch, kteří vzdychají a pláčou nad utrpěnou nespravedlností

Toto slovo slovník Královské akademie španělského jazyka definuje jako „opatrování, obrana, ochrana“. Existuje však ještě jeden význam, který papeže silně zaujal: „Je to znak, který se v době války na příkaz vojenských velitelů umisťuje u vchodu do zemí nebo u dveří domů, aby je jejich vojáci nepoškodili“. Tato definice podle Františka připomíná texty proroka Ezechiela a knihy Zjevení, kde se dočteme, že: „Hospodin žádá svého anděla: vyznač tau na čele lidí, kteří vzdychají a pláčou pro všechny ohavnosti, které se dějí“. Zde, zdůraznil papež František, „Hospodin žádá nás, své vyslance, své anděly ve smyslu poslání, i když nikoli téže čistoty, abychom dali znamení jeho požehnaného kříže na čela všech, kteří přicházejí do naší Charity a vzdychají a pláčou nad mnohými nespravedlnostmi, ba ohavnostmi, které jsou na nich páchány“.

Záběr z audience

Nositelé Boží lásky

Papež proto vybídl, „aby se toto znamení ‚virtuálně‘ kladlo na každého člověka, kterému se pomáhá, na člověka, kterého potkáme“; to podle něj „znamená rozpoznat v něm jeho důstojnost bratra v Kristu, člověka vykoupeného Spasitelovou krví, znamená to vidět v něm otevřenou ránu Vykupitele, který nám nabízí svou vztaženou ruku, abychom mohli rozpoznat tajemství jeho vtělení“. V tomto smyslu je ochrana „božským pojmem“, říká papež František, „je to sám Kristus vepsaný do čela každého muže a ženy a jako do zrcadla do srdce nás, kteří chceme být ve své křehkosti nositeli jeho lásky, a to drobnými gesty lásky a péče“.