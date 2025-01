Papež ke koleji Capranica: „Buďte blízko Bohu a chudým"

Papež František v proslovu ke seminaristům z "Almo Collegio Capranica" v Římě naléhá, aby své poslání zakládali na úzkém vztahu s Bohem a jeho lidem, na lásce a synodalitě.

Lisa Zengarini, Vatikán



Papež František v pondělí přijal představené, studenty a absolventy římského diecézního semináře „Almo Collegio Capranica“ v předvečer svátku jejich patronky svaté Anežky.



Kolegium Capranica je nejstarší římskou kolejí, kterou v 15. století založil kardinál Domenico Capranica a která formuje seminaristy převážně z Říma a Itálie, ale i z diecézí po celém světě. Mezi její absolventy patří významní církevní hodnostáři, včetně papežů Benedikta XV. a Pia XII.



Univerzálnost a rozmanitost církve



Při pondělním přivítání přibližně 60 seminaristů, jáhnů, kněží a studentů v Klementinském sále papež František poznamenal, že tato rozmanitost ztělesňuje univerzální a mnohotvárnou povahu svatého Božího lidu.



„Nezapomínejte na svatý věrný Boží lid, kterým jsme my, církev, a nezapomínejte na to, co říká teologie: svatý věrný Boží lid je ‚neomylný in credendo‘.“



Připomeňme, že jméno připisované koleji „Almo“ znamená ve staré italštině „to, co živí“ nebo „to, co dává život“.



S odkazem na úryvek z Božské komedie Danteho Alighieriho papež přirovnal římský seminář k výživnému prostředí, které udržuje duchovní růst za předpokladu, že jednotlivci zůstávají soustředění a neodchýlí se od svého povolání.



„V prostředí, jako je to vaše, může být člověk 'dobře živen', pokud neztratí cestu 'bezcílným blouděním',“ řekl.



Udržování živého vztahu s Bohem



Ústředním bodem jeho úvah byla potřeba, aby kněží a seminaristé udržovali čtyři základní vztahy: s Bohem, biskupem, lidmi a mezi sebou. Tyto vztahy, jak zdůraznil, zajišťují, aby duchovní na své cestě víry „nebloudili bez cíle“.



Papež je také vyzval, aby se již při své formaci plně věnovali synodalitě a dbali výzvy nedávné synody k duchovní obnově, strukturální reformě a participativnější a misijní církvi přizpůsobené potřebám všech.



Synodalita a láska k chudým



Poděkoval kolegiu za jeho liturgické příspěvky pro papežskou baziliku Panny Marie Větší a svatého Petra a dále je vyzval, aby projevovali stejnou „blízkost“ lidem, kterým slouží v liturgii.



„Není to křesťanská liturgie, pokud gestům, která konáme, neodpovídá život ve víře, naději a lásce,“ řekl.



V této souvislosti papež ocenil jejich pastorační činnost, včetně pomoci lidem v nouzi, která slouží jako konkrétní projev křesťanské lásky.



Tato služba chudým a lidem na okraji společnosti jim pomáhá neztratit ze zřetele své poslání, řekl a zdůraznil význam osobního vztahu s chudými, v nichž je přítomen Ježíš.



"Nejde ani tak o almužnu, ale o ten vztah s chudými, s chudým Ježíšem, který je tam přítomen. Dívejte se jim do očí, dotýkejte se jejich rukou."



Na závěr svého proslovu papež František požádal opřímluvu Panny Marie Salus Populi Romani (Ochránkyně římského lidu) a svaté Anežky, jejich patronky.