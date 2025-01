Papež k Římské rotě: Ať nás vede bolest a naděje věřících, hledajících pravdu o svém osobním stavu

V pátek 31. ledna 2025 papež František v Klementinském sálu Apoštolského paláce zahájil soudní rok Tribunálu Římské roty, který se zabývá kauzami manželského kanonického práva. Svou letošní promluvu věnoval desátému výročí vydání dvou svých dokumentů, které reformovaly proces zneplatnění manželských svazků s ohledem na větší přístupnost, pružnost a urychlení. Papežovu promluvu přinášíme v plném znění s redakčními mezititulky.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí preláti auditoři!

Zahájení soudního roku Tribunálu Římské roty mi dává příležitost znovu vyjádřit své uznání a vděčnost za vaši práci. Srdečně zdravím pana děkana a vás všechny, kteří v tomto tribunálu sloužíte.

V letošním roce si připomínáme desáté výročí vydání dvou Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et Misericors Iesus, kterými jsem reformoval proces prohlášení manželství za neplatné. Zdá se mi vhodné využít této tradiční příležitosti k setkání s vámi a připomenout ducha, který prostupoval touto reformou, kterou jste uplatňovali kompetentně a pečlivě a ku prospěchu všech věřících.

Záběr z audience

Reforma procesů výsledkem synodních požadavků

Potřebu změnit normy týkající se procesu prohlášení manželství za neplatné vyjádřili synodní otcové shromáždění na mimořádném shromáždění v roce 2014, když formulovali požadavek, aby se tyto procesy staly přístupnějšími a pružnějšími (srov. Relatio Synodi 2014, 48). Synodní otcové tak vyjádřili naléhavou potřebu dokončit pastorační přeměnu struktur, k níž vyzývala již apoštolská exhortace Evangelii gaudium (srov. č. 27).

Tím spíše bylo vhodné, aby se tato konverze dotkla také justice, aby mohla co nejlépe odpovědět těm, kdo se obracejí na církev, aby objasnila jejich manželskou situaci (srov. promluva k tribunálu Římské roty, 23. ledna 2015).

Záběr z audience

Role diecézního biskupa v kauzách zneplatnění, užití zkráceného procesu, bezplatnost

Chtěl jsem, aby v centru reformy byl biskup, diecézní biskup. Je totiž odpovědný za výkon spravedlnosti v diecézi, a to jednak jako garant blízkosti soudů a bdělosti nad nimi, jednak jako soudce, který musí rozhodovat personaliter v případech, kdy je zjevná neplatnost, tedy prostřednictvím processus brevior jako výrazu péče o salus animarum.

Naléhavě jsem proto vyzval k začlenění činnosti tribunálů do diecézní pastorace a pověřil biskupy, aby zajistili, že věřící budou informováni o existenci processus brevior jako o možném prostředku nápravy situace nouze, v níž se nacházejí. Někdy je smutné zjistit, že věřící o existenci této cesty nevědí. Kromě toho je důležité, „aby byla zajištěna bezplatnost postupů, aby církev [...] projevovala bezplatnou lásku Kristovu, kterou jsme všichni spaseni“ (Proemio, VI).

Záběr z audience

Investovat do přípravy kompetentních pracovníků na diecézní úrovni

Biskupova péče se realizuje zejména tím, že zákonem zaručuje, aby byl v jeho diecézi zřízen tribunál vybavený dobře vyškolenými osobami - kleriky i laiky - vhodnými pro tuto funkci; a zajišťuje, aby svou práci vykonávali spravedlivě a svědomitě. Investice do přípravy těchto pracovníků - vědecké, lidské i duchovní - je vždy ku prospěchu věřících, kteří mají právo na pečlivé posouzení svých žádostí, a to i v případě, že obdrží zamítavou odpověď.

Starost o spásu duší vedla reformu - a musí vést její provádění (srov. Mitis Iudex, Proemio). Vyzývá nás bolest a naděje tolika věřících, kteří hledají jasno ohledně pravdy o svém osobním stavu, a tedy i ohledně možnosti plné účasti na svátostném životě. Pro tolik lidí, kteří „prožili nešťastnou manželskou zkušenost, představuje ověření platnosti či neplatnosti manželství důležitou možnost; a těmto lidem je třeba pomoci projít touto cestou co nejhladším způsobem“ (Promluva k účastníkům kurzu podporovaného Římskou rotou, 12. března 2016).

Záběr z audience

Účelem procesu není komplikovat život věřících, nýbrž prokazovat službu pravdě

Pravidla stanovující postupy musí zaručovat určitá základní práva a zásady, především právo na obhajobu a domněnku platnosti manželství. Účelem procesu není „zbytečně komplikovat život věřících ani prohlubovat jejich spornost, ale pouze prokazovat službu pravdě“ (Benedikt XVI., promluva k Římské rotě, 28. ledna 2006).

Připomínám, co řekl svatý Pavel VI. po dokončení reformy provedené Motu proprio Causas matrimoniales. Poznamenal, „jak ve zjednodušeních [...] zavedených při projednávání manželských případů je záměrem usnadnit tento výkon, a to i pastoračně, aniž by byla dotčena kritéria pravdy a spravedlnosti, jichž se soud musí poctivě držet, v důvěře, že odpovědnost a moudrost pastýřů jsou tak nábožensky a bezprostředněji zavázány“ (Promluva k Rota Romana, 30. ledna 1975).

Záběr z audience

Reforma neupřednostnila neplatnost manželství, ale rychlost procesů

Nedávná reforma také chtěla upřednostnit „nikoliv neplatnost manželství, ale rychlost procesů - rychlost - neméně než spravedlivou jednoduchost, aby kvůli prodlevě v definici rozsudku nebyla srdce věřících, kteří čekají na objasnění svého stavu, dlouho tísněna temnotou pochybností“ (Mitis Iudex, Proemio). Aby se totiž kvůli příliš složitým postupům nevyskytovalo rčení „summum ius summa iniuria“ (Cicero, De Officiis I,10,33), zrušil jsem potřebu dvojího konformního rozsudku a povzbudil k rychlejšímu rozhodování případů, v nichž je zjevná neplatnost, s cílem prospět věřícím a vzhledem k tomu, aby se vnesl klid do jejich svědomí. Je zřejmé - ale rád bych to zde zopakoval -, že reforma silně vyzývá k vaší prozíravosti při uplatňování norem. A ta „vyžaduje dvě velké ctnosti: obezřetnost a spravedlnost, které musí být podloženy láskou. Mezi obezřetností a spravedlností existuje těsné spojení, neboť výkon prudentia iuris směřuje k poznání, co je v konkrétním případě správné“ (Promluva k Římské rotě, 25. ledna 2024).

Záběr z audience

Nerozlučitelnosti manželství nelze dosáhnout vlastním úsilím

Každý protagonista procesu přistupuje k manželské a rodinné realitě s úctou, protože rodina je živým odrazem společenství lásky, kterým je Bůh – Trojice (srov. Amoris laetitia, 11). Manželé spojení v manželství navíc obdrželi dar nerozlučitelnosti, který není cílem, jehož mají dosáhnout vlastním úsilím, a dokonce ani omezením jejich svobody, ale příslibem od Boha, jehož věrnost umožňuje lidskou věrnost. Vaše práce na rozlišování existence či neexistence platného manželství je službou, je službou salus animarum, neboť umožňuje věřícím poznat a přijmout pravdu o jejich osobní skutečnosti. Vskutku, „každý spravedlivý úsudek o platnosti či neplatnosti manželství je příspěvkem ke kultuře nerozlučitelnosti jak v církvi, tak ve světě“ (svatý Jan Pavel II., promluva k Rota Romana, 29. ledna 2002).

Drahé sestry, drazí bratři, církev vám svěřuje úkol velké odpovědnosti, ale především velké krásy: pomáhat očišťovat a obnovovat mezilidské vztahy. Jubilejní kontext, v němž se nacházíme, naplňuje vaši práci nadějí, nadějí, která nikdy nezklame (srov. Řím 5,5). Vyprošuji vám všem, kteří jste peregrinantes in spem, milost radostného obrácení a světlo, které doprovází věřící ke Kristu, jenž je mírný a milosrdný Soudce. Ze srdce vám žehnám a prosím vás, abyste se za mě modlili. Děkuji vám!