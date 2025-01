Papež František vyjádřil zármutek nad oběťmi požárů v Los Angeles

V telegramu podepsaném státním sekretářem Parolinem a zaslaném arcibiskupovi Gomézovi papež vyjadřuje svou blízkost všem rodinám, které utrpěly ztráty v důsledku tragédie, jež zasáhla kalifornskou metropoli, a ujišťuje o modlitbách za záchranné úsilí pracovníků pohotovostních složek.

Vatican News

Papež František je podle svých slov „zarmoucen“ ztrátami na životech a spouští způsobenou prudkými požáry, které v posledních dnech zasáhly okres Los Angeles. V telegramu, který byl dnes, 11. ledna, podepsán kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresován arcibiskupovi Josému H. Gomézovi, papež ujišťuje o „duchovní blízkosti“ komunitám postiženým touto tragédií, která si podle dosavadních odhadů vyžádala jedenáct obětí a nevyčíslitelné škody.

Modlitby za pomoc postiženým

Papež v poselství svěřuje duše zemřelých „láskyplnému milosrdenství všemohoucího Boha“ a vyjadřuje „upřímnou soustrast“ těm, kteří truchlí nad jejich ztrátou. František rovněž ujišťuje o modlitbách „za záchranné úsilí pracovníků krizových složek“.

Prozatímní bilance uvádí více než deset mrtvých

Poslední zprávy hovoří o nejméně šesti velkých požárech zuřících v okrese Los Angeles. Podle nejnovější aktualizace požární situace v metropoli od úřadů, které upozornily, že počet mrtvých je předběžný, zemřelo jedenáct lidí. Na více než 100 000 lidí se vztahuje příkaz k evakuaci, další desítky tisíc lidí jsou v pohotovosti. Snímky, které v posledních hodinách kolují na sociálních sítích, ukazují také domy hollywoodských herců a VIP osobností zdevastované plameny. Mezitím, co se začíná rozjíždět solidární pomoc, která reaguje na tuto mimořádnou událost a pomáhá s obnovou, se Mexiko rozhodlo vyslat do Los Angeles tým hasičů na znamení solidarity s přibližně deseti tisíci kalifornskými kolegy zapojenými do boje s požáry.