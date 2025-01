Momentka z televizního rozhovoru

PAPEŽ

Papež František: Vatikánský governatorát povede žena

Papež František poskytl rozhovor Fabiu Faziovi pro pořad Che tempo che fa italské televize Nove a oznámil, že do čela Governatorátu městského státu Vatikán bude v březnu jmenována s. Raffaella Petriniová. Odpovídá také na otázku týkající se zpráv o plánech nové Trumpovy administrativy na deportaci migrantů: Pokud k tomu dojde, bude to ostuda; ti nejchudší by neměli platit za nerovnováhu společnosti.

Salvatore Cernuzio, Vatikán

Sestra Raffaella Petrini, současná generální sekretářka, bude od března stát v čele Governatorátu městského státu Vatikán. Jmenování bude následovat po odchodu kardinála Fernanda Vérgeze Alzagy z funkce prezidenta Governatorátu.

V rozhovoru s Fabiem Faziem pro pořad Che tempo che fa italské televize Nove, který byl odvysílán v neděli večer, oznámil papež František zprávu o svém záměru jmenovat sestru Petrini prezidentkou.

Vyjádřil také zármutek nad perspektivou masových deportací migrantů ve Spojených státech, radost nad příměřím v Gaze a naději na dvoustátní řešení.

Papež hovořil o přijímání migrantů, probíhajícím Jubileu, svém rozhodnutí otevřít Svatou bránu v římské věznici, úsilí v boji proti zneužívání a svém osobním zdraví.

Papež František již dříve poskytl rozhovor pro Che tempo che fa v roce 2022 a další v roce 2024.

Nový nedělní hodinový rozhovor posloužil také jako příležitost k představení jeho autobiografie Naděje, kterou kurátorsky připravil novinář Carlo Musso, vydalo ji nakladatelství Mondadori a je k dispozici ve 100 zemích.

Práci na psaní své autobiografie označil za "velmi delikátní", sestávající z mnoha příběhů, které "vyjadřují smysl toho, kdo jsem".

Do čela Vatikánského Governatorátu nastoupí sestra Petrini

Papež František ujistil diváky o stavu své ruky po čtvrtečním pohmoždění: „Hýbe se mi sní již lépe.“

Poté oznámil, že od března se prezidentkou Guvernatorátu Vatikánu stane sestra Raffaella Petrini.

Po jmenování sestry Simony Brambilla do funkce prefektky Dikasteria pro zasvěcený život to znamená další významné jmenování ženy do prominentní funkce.

"Působení žen v kurii se rozvíjí pomalu, ale účinně. Nyní je jich mnoho,“ poznamenal papež.

Při výčtu rolí přidělených ženám ve Vatikánu dodal: „Na Governatorátu je generální sekretářka, která se v březnu stane prezidentkou... Ženy to řídí lépe než my,“ poznamenal.

Plány na masové deportace v USA

Papež František odpověděl na otázku týkající se Spojených států v souvislosti se zvěstmi o možném plánu hromadných deportací migrantů po inauguraci prezidenta Donalda Trumpa.

Papež takovou eventualitu označil za „ostudu“, protože „nutí chudé, kteří nic nemají, platit za nerovnováhu“.

Přijímání migrantů a klesající porodnost

K tématu migrace papež František zopakoval „čtyři slovesa“ k řešení této mimořádné situace. „Migranty je třeba přijímat, doprovázet, podporovat a integrovat.“

Dotkl se také svého znepokojení nad klesající porodností, přičemž uvedl průměrný věk v Itálii „46 let“.

„Pokud nemáte děti, musíte nechat přicházet migranty,“ řekl.

Řešení dvou států a význam míru

Papež se rovněž věnoval válce na Blízkém východě a upozornil na nedělní zahájení příměří v Gaze a propuštění tří žen, které Hamás držel jako rukojmí.

Stejně jako předtím při modlitbě Anděl Páně vyjádřil vděčnost těm, kteří příměří vyjednali, a řekl: „Jsou dobří.“

Poté hovořil o dvoustátním řešení. „Věřím, že je to jediné řešení. Někteří jsou ochotni, jiní ne,“ poznamenal a dodal, že ‚mír je větší než válka‘.

Papež zdůraznil odvahu, která je nutná k úsilí o mír, a poznamenal, že „někdy něco ztratíte, ale získáte mnohem více“.

Zdůraznil, že válka je naopak vždy „porážkou“, a znovu zdůraznil význam vyjednávání a odsoudil „obrovské“ zisky výrobců zbraní, kteří podněcují „zkázu“.

Nezapomínejte na vězně

Papež František dále hovořil o naději, ústředním tématu jubilea, a nazval naději „kotvou na břehu“, které je třeba se držet, čímž zopakoval obraz ze své homilie při otevření Svaté brány v římské věznici Rebibbia.

Vysvětlil, že toto bezprecedentní gesto učinil, „protože vězně vždy nosím v srdci“, a přidal svou výzvu: „Nezapomínejte na vězně, mnozí venku jsou více vinni než oni.“

Stud a smutek nad holocaustem

Před Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna, papež vyjádřil „lítost a stud“ nad touto tragédií.

Připomněl svou návštěvu Osvětimi v roce 2016 a vyprávění, filmy a svědectví „velké dámy“ Edith Bruckové, 92leté maďarské básnířky a přeživší holocaustu, které od ní slyšel.

Zneužívání, mládež, hřích

Rozhovor se týkal i dalších témat, včetně zneužívání, které papež označil za „velmi závažné zlo“, proti němuž je třeba „rázně bojovat“.

Hovořil také o výzvách mladých lidí, které je třeba „doprovázet“, a o tom, jak je důležité být nablízku „všem, všem, všem“, aniž by se jednalo o „andělství“ ohledně hříchů nebo přílišné soustředění na hříchy těla.

„Je mi odporné, když někteří ve zpovědnici vždy hledají právě tyto,“ řekl papež. „Neexistuje žádný hřích, který by nemohl být odpuštěn; žádný. Protože Bůh chce, aby všichni byli s ním, jako jeho děti, jako bratři a sestry mezi sebou.“

„První klopýtnutí“ v Sixtinské kapli

Nakonec se papež František podělil o humorné anekdoty, například o své „první klopýtnutí“ na schodech v Sixtinské kapli hned po svém zvolení, když šel pozdravit kardinála na vozíku. „Neomylný papež začal mylným krokem: klopýtl!“.

V závěru rozhovoru papež vydal prosbu ke Svatému roku. „Nenechte si ujít tuto příležitost,“ řekl. „Odvážně se snažte jít vpřed. A nikdy neztrácejte smysl pro humor.“