Papež František: Peníze by měly sloužit k dobrým účelům, investovat do zbraní je šílenství

Papež přijal na audienci členy Katolické nadace z Verony a povzbudil je, aby disponovali ekonomickými prostředky „ve prospěch druhých“, jinak zatěžují srdce, „činí je tvrdým a hluchým k hlasu chudých“.

„Konejte vždy dobro“, protože „vytrvalost odměňuje ty, kdo věrně pracují“, a konejte dobro ‚všem, počínaje těmi nejpotřebnějšími, v souladu se sociální naukou církve‘. Na rozdíl od těch, kteří podobně jako továrny na zbraně dávají přednost pošetilému vytváření zisků investováním peněz „na zabíjení“. To jsou ústřední úvahy promluvy, kterou papež František adresoval delegaci Katolické nadace z Verony, přijaté dnes, 18. ledna, na audienci v Konzistorním sále.

Stát se strážci světa

V projevu ke zhruba šedesáti členům nadace, která se zabývá podporou neziskových organizací, sociálních podniků a sdružení třetího sektoru, papež zdůraznil, že „když chodíme po světě jako poutníci, připomíná nám to, že nejsme jeho pány, ale jeho strážci. Všichni jsme proto povoláni pečovat o společný domov, který nám Hospodin svěřil, tedy obdělávat a střežit jej podle moudrých a respektujících pravidel v souladu s významem pojmu „hospodaření“ jako moudrého vedení domácnosti.

Investice ve prospěch ostatních

Papež ocenil aktivity nadace v sociální oblasti, její solidární a dobrovolnické podpůrné iniciativy a zejména ty, které - vedené ve spolupráci s veronskou diecézí - podporují rodiny a mladé lidi. „Vynalézavost a velkorysost vaší práce,“ řekl, „odpovídá jménu nadace, kterou reprezentujete: Katolická“. A zde František vyslovil varování:

Nezapomínejme, že peníze přinášejí větší užitek, když jsou investovány ve prospěch druhých. To je důležité, nyní je velmi špatná situace ohledně investic. V některých zemích jsou investice, které přinášejí největší výnosy, továrny na zbraně: investují, aby zabíjely. To je šílenství! Není to ku prospěchu lidí.

A když se peníze používají proti prospěchu lidí, vysvětlil, „zatěžuje to srdce, takže stárne, je tvrdé a hluché k hlasu chudých“. Tím, že dáme bohatství „do služeb lidské důstojnosti“, můžeme podle Františka „jen získat“: právě „podporou společného dobra“, zdůraznil znovu, „zlepšujeme pouta společnosti, na níž se všichni podílíme“.

Setba budoucnosti, štěstí a míru

Tváří v tvář naléhavým situacím v oblasti vzdělávání a práce papež vybídl, aby členové nadace neustále obnovovali svou důvěru v Boží Prozřetelnost, která s láskou vede dějiny a vyzývá k budování budoucnosti podle spravedlnosti.

Ze srdce vám žehnám a pokračujte v dobré práci, dělejte to, protože to je setba budoucnosti, štěstí, pokoje.