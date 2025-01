Papež argentinským kněžím: Buďme pokorní, protože v pýše jsme slabší

František se setkal s komunitou Argentinského kněžského kolegia v Římě a připomněl příklad kněze Brochera jako vhodný model pro ty, kdo se připravují na „těžký boj o radostnou zvěst“: povoláním kněze je starat se o poslední, vydat se a nechat se pohltit pro evangelium. Od papeže zazněla výzva bojovat „jako pumy“ proti nepřátelům duše.

Tiziana Campisi - Vatikán



František oslovil ve španělštině komunitu Argentinského kněžského kolegia v Římě, kterou přijal dnes ráno 16. ledna na audienci v knihovně vatikánského Apoštolského paláce. Kněžím a formátorům Bergoglio předal připravenou promluvu, v níž se svěřuje, že by s nimi rád slavil mši svatou a sdílel společnou večeři, jak je v Argentině zvykem:



Dnes bych měl být tím, kdo vás bude doprovázet při slavení mše svaté a společné večeři. Nemusím vám říkat, že mám chuť na grilování. Ale jak dobře víte, být pastýři nás někdy staví dopředu a někdy dozadu, podle záměrů Toho, který je Pánem našich životů.



ZDE SI PŘEČTĚTE CELÝ TEXT PROJEVU PAPEŽE v originále



Příklad jménem Brocher



Při vzpomínce na svou rodnou zemi papež připomněl svatého Josefa Gabriela del Rosario Brochera, známějšího jako „el cura Brochero“, diecézního kněze, který žil na přelomu 19. a 20. století a kterému byla svěřena farnost v rozsáhlém departmentu San Alberto s nedostatečnou infrastrukturou, kde se věnoval nejchudším a budoval kostely, školy, silnice, přičemž později při návštěvě nemocných onemocněl leprou. Označil ho za vhodnou modelovou postavu pro ty, kdo se připravují "čelit těžkému boji evangelia". František se zastavil zejména u „jeho kněžské duše“ a kněžství jako takového:



Musíme si tuto kněžskou identitu pevně osvojit, vštípit si, že naše povolání není přívěskem, prostředkem k jiným cílům, byť zbožným, například ke spáse sebe sama. To rozhodně ne. Povolání je Boží plán v našem životě, to, co v nás Bůh vidí, co hýbe jeho pohledem lásky, troufám si říci, že je to určitým způsobem láska, kterou k nám chová, a právě v ní je zakořeněna naše pravá podstata.



"El Cura Brochero"

Práce pro dobro druhých



tento argentinský kněz nás učí, co znamená „přijmout ‚církevní kariéru‘“, dodává papež a upřesňuje, že nemá rád tento výraz, který ovšem chápe po způsobu Brochera - který se na hřbetě mezka neostýchal oslovit všechny a vydával se zejména pro chudé a marginalizované -, připomíná syntézu svatého Pavla: „Dobrý boj jsem vybojoval, závod jsem dokončil, víru jsem si zachoval“. „Pracovat pro dobro bližního až do posledního [okamžiku] svého života“, úplné darování sebe sama, obětování se Bohu ve svém bratru, vydávání sebe sama a spotřebovávání sebe sama pro evangelium": to říká Brochero, který také vyzývá, abycho si uchovali svou duši.



Je třeba bojovat, pokračoval světec, s nepřáteli duše, jako pumy, které bojují vleže, když se vestoje nemohou bránit.To znamená starat se o vnitřní život, udržovat oheň, s velkou pokorou, 'vleže', protože 'vestoje' jsme ve své pýše zranitelnější.



Nezanedbávejte eucharistii



Pak „kněžské bratrství“. Kněz o něj musí pečovat se svým biskupem a také s ostatními kněžími, dělit se o všechno, co má, nechat se opravovat a žádat ostatní kněze, aby „vedli život hluboké zbožnosti s častou zpovědí“, „aby se dělili o celý svůj život, jak materiální, tak duchovní a apoštolský“. A konečně, neměla by se přehlížet eucharistie: „Brochero se ji snažil nikdy nezanedbávat,“ zdůraznil František, a to i za cenu velkých obětí.