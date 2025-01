Papež ocenil dohodu o příměří v Gaze a propuštění kubánských vězňů

Papež František během své nedělní promluvy po modlitbě Anděl Páně vyjádřil vděčnost za dohodu o příměří v Gaze a vyzval k jejímu dodržování a ke zpřístupnění pomoci pro Gazu. Oceňuje také nedávné oznámení Kuby o propuštění vězňů v duchu Jubilejního roku a připomíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Deborah Castellano Lubov, Vatikán



Papež František vyjádřil vděčnost za příměří v Gaze, které dnes vstoupilo v platnost, a také za nedávné oznámení Kuby o propuštění vězňů.



Papežova slova zazněla během jeho nedělní promluvy po Anděl Páně, kdy promluvil k tisícům poutníků na Náměstí sv. Petra.



Je třeba respektovat dohodu a usnadnit příchod pomoci do Gazy



Když se papež nejprve věnoval dohodě o příměří v Gaze, poděkoval zprostředkovatelům a všem zúčastněným, kteří se zasloužili o její uzavření.



Poznamenal, že se nadále modlí, aby vše, co bylo dohodnuto, „bylo respektováno“ a aby se všichni rukojmí mohli vrátit domů a znovu obejmout své blízké.



Papež se dále modlil, aby do Gazy mohla co nejdříve dorazit velmi potřebná humanitární pomoc, a prosil, aby mezinárodní společenství nadále pomáhalo oběma stranám tak, aby co nejlépe podporovalo dialog, naději a mír.



Kuba, „konkrétní“ naděje



Papež dále vyjádřil potěšení nad oznámením Kuby z tohoto týdne, že propustí z vězení 553 lidí „odsouzených za různé zločiny“. Toto rozhodnutí bylo papeži Františkovi sděleno počátkem tohoto měsíce v dopise kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela, který uvedl, že propuštění vězňů bylo učiněno „v duchu řádného Jubilea 2025“.



Papež František ve své bule k jubilejnímu roku navrhl, aby „vlády podnikly iniciativy zaměřené na obnovení naděje; aby uskutečnilyformy amnestie nebo odpuštění, které mají jednotlivcům pomoci znovu získat důvěru v sebe sama a ve společnost; a programy opětovného začlenění do společnosti, včetně konkrétního závazku k dodržování práva“.



Nakonec Svatý otec věnoval pozornost Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna, a poté popřál shromážděným dobrý oběd a hezkou neděli.