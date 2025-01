Papež: Jubileum příležitostí k obnově vztahu s Kristem

Při modlitbě Anděl Páně o neděli Božího slova se papež František zamýšlí nad tím, že tento jubilejní rok je pro křesťany příležitostí uvědomit si potřebu spásy a obnovit vztah s Kristem.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři a sestry, šťastnou neděli!

Evangelista Lukáš nám tuto neděli představuje Ježíše v synagoze v Nazaretu, městě, kde vyrůstal. Ježíš čte úryvek z proroka Izaiáše, který ohlašuje evangelizační a osvobozující poslání Mesiáše, a pak do všeobecného ticha říká: „Dnes se naplnilo toto Písmo“ (srov. Lk4,21).

Představte si překvapení a zmatení Ježíšových krajanů, kteří ho znali jako syna tesaře Josefa a nikdy by je nenapadlo, že by se mohl představit jako Mesiáš. Bylo to překvapení. A přece je tomu skutečně tak: Ježíš svou přítomností ohlašuje, že nastal „rok Hospodinovy milosti“ (v. 19). Je to radostná zvěst pro všechny a zvláštním způsobem pro chudé, pro vězně, pro slepé, pro utlačované, jak praví evangelium (srov. v. 18).

Toho dne v Nazaretě postavil Ježíš své posluchače před volbu ohledně své identity a poslání. Nikdo v synagoze se nemohl ubránit otázce: je pouze synem tesaře, který si přisvojuje roli, jež mu nepřísluší, nebo je skutečně Mesiášem, poslaným zachránit lidi od hříchu?

Evangelista nám říká, že Nazaretští nedokázali v Ježíši rozpoznat Hospodinova pomazaného. Mysleli si, že ho znají příliš dobře, a to jim místo toho, aby usnadnilo otevření mysli a srdce, bránilo, jako závoj zakrývající světlo.

Sestry a bratři, tato událost se při vší analogii děje i nám dnes. I my jsme vyzváni Ježíšovou přítomností a jeho slovy; i my jsme povoláni rozpoznat v něm Božího Syna, našeho Spasitele. Může se nám však stát, stejně jako se to stalo jeho krajanům, že si myslíme, že už ho známe, že už o něm všechno víme, že jsme s ním vyrůstali, ve škole, ve farnosti, v katechismu, v zemi s katolickou kulturou... A tak je pro nás Osobou, která je blízko, nebo spíše „příliš“ blízko.

Zkusme se však zeptat sami sebe: cítíme jedinečnou autoritu, s níž Ježíš Nazaretský promlouvá? Uvědomujeme si, že je nositelem hlásání spásy, které nám nikdo jiný nemůže dát? A já, cítím se být potřebný této spásy? Cítím, že i já jsem nějakým způsobem chudý, uvězněný, slepý, utlačovaný? Pak, teprve pak pro mě bude „rok milosti“!

Obraťme se s důvěrou k Marii, matce Boží a naší matce, aby nám pomáhala poznávat Ježíše.