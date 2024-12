Učme se žasnout před jesličkami, vyzval papež děti z Katolické akce

„Nudní lidé neumějí žasnout: všechno je stejné, všechno je monotónní, ztratili schopnost žasnout.“ Takto se papež František obrátil k dětem a dospívajícím z italské Katolické akci při audienci v pátek 20. prosince. „Vánoce jsou v tomto smyslu velmi zvláštním okamžikem,“ prohlásil František: „Vzpomeňme si na jesličky: kolik je v nich úžasu! Pastýři, mudrci a další postavy obklopují jeskyni s udivenými tvářemi a zapojují do toho i zvířata a celou krajinu jako do velké slavnosti.“

Vatican News

„Zastavte se před betlémem a dobře si ho prohlédněte,“ vyzval papež své hosty: „ve všech je rozmanitost, neapolské betlémy jsou krásné, ale ani v jednom nechybí Ježíš, Madona a svatý Josef.“ „V každém betlému je něco jiného,“ dodal. „Musíme být originály, nikoliv fotokopiemi“, vybídl poté v návaznosti na Carla Acutise, který „bude brzy svatý“, jak připomněl: „Kolik lidí nemá schopnost být originální, jsou to fotokopie. A Vánoce jsou pro tolik lidí fotokopií, nejsou tím krásným setkáním, které každý rok přináší do našich duší a srdcí novost.“

Záběr z audience

Podívejte se na jesličky, opakoval František: „Madona, Ježíš, dítě, mudrci, pastýři, pokorní lidé, kteří se jdou podívat na Ježíše“. Učme se žasnout, neztrácejme schopnost žasnout, nikdy nic nepovažujme za samozřejmost, zejména lásku: tu Boží i lásku lidí, které potkáváme. Nakažme svým úžasem všechno a všechny: dům od domu, farnost od farnosti, město od města, národ od národa. Vánoce jsou dobrá zpráva: nejde o to, abychom měli bohatou večeři, ano, máme bohatou večeři, to je hezké, ale jde i o jiné věci, jde o to, abychom šli na mši, abychom se dívali na betlém... Vánoce jsou svátky, které jsou základem naší víry“.