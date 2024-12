Papež věřícím v Nikaragui: Nikdy nepochybujte o Bohu ani v těch nejtěžších chvílích

Nikaragujští věřící slaví novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie (AFP or licensors)

František zaslal pastýřský list věřícím středoamerické země, kteří v těchto dnech prožívají novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie: Kéž vám tato slavnost, která je přípravou na zahájení jubilejního roku 2025, poskytne potřebné povzbuzení v těžkostech, nejistotách a únavě. Papež vyzývá Nikaragujce, aby se „nepřetržitě“ modlili k Panně Marii, „aby vás utěšovala a provázela a upevňovala ve víře“.

Vatican News



"Nezapomínejte na láskyplnou Prozřetelnost Hospodina, který nás doprovází a je naším jediným spolehlivým průvodcem. Právě v nejtěžších chvílích, kdy se stává lidsky nemožným pochopit, co od nás Bůh chce, jsme povoláni nepochybovat o jeho péči a milosrdenství“. Jedná se o silné povzbuzení a zároveň znamení blízkosti v pastýřském listu, který papež František zasílá všem věřícím Nikaraguy, středoamerické země, která již několik let prožívá těžkou krizi, jež se dotkla i katolické církve sérií zatýkání či vyhošťování biskupů a kněží.



Nikaragujští katolíci v těchto dnech slaví novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie a papež jim chce být nablízku, „aby znovu potvrdil“, jak píše, „náklonnost, kterou chovám k nikaragujskému lidu, jenž se vždy vyznačoval mimořádnou láskou k Bohu, kterého láskyplně nazýváte Papachú“.



Důvěra v Boha a věrnost církvi



Právě důvěra v Boha a věrnost církvi, uvádí papež v poselství, „jsou dva velké majáky“, které osvětlují existenci nikaragujských věřících. Papež je ujišťuje, že „víra a naděje dělají zázraky“; příkladem toho je Neposkvrněná Panna, která je „zářným svědectvím této důvěry“. „Vždy jste zakoušeli její mateřskou ochranu ve všech svých potřebách a svou vděčnost jste projevovali velmi krásnou a duchovně bohatou zbožností,“ zdůraznil František a připomněl “sladký výraz: ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Kdo způsobuje tolik radosti? Početí Panny Marie !“ Je to „jedna z forem zasvěcení a zasvěcení, která projevuje radost z toho, že jsme jejími milovanými dětmi“.



Povzbuzení v těžkostech a obtížích



Papež František si přeje, aby oslava Neposkvrněného početí Panny Marie, která připravuje zahájení Jubilea 2025, nabídla všem věřícím středoamerické země „povzbuzení, které potřebujete ve svých těžkostech, nejistotách a námahách“.



„Nezapomeňte se odevzdat do Ježíšovy náruče,“ doporučuje papež. Ze své strany slibuje, že modlitby nikdy nebudou chybět: „Neustále se modlím k Nejsvětější Panně, aby vás utěšovala a doprovázela a utvrzovala ve víře. Chci to říci důrazně, Matka Boží se za vás nikdy nepřestane přimlouvat a my nepřestaneme prosit Ježíše, aby vás vždy držel za ruku.“.



Modlete se růženec



V tomto duchu papež vybízí k recitaci růžence, „při němž každý den rozjímáme o tajemstvích Ježíšova a Mariina života“: „Jak často zahrnujeme do tajemství růžence svůj vlastní život s jeho okamžiky radosti, smutku, světla i slávy. Recitací růžence tato tajemství pronikají do intimity našich srdcí, kde je uchovávána svoboda Božích dcer a synů, kterou nám nikdo nemůže vzít. Tolik milostí získáváme z růžence, je to mocná modlitba,“ napsal v dopise.



Modlitba za jubileum



Dopis uzavírá modlitba, kterou František napsal pro Jubileum a jejímž prostřednictvím prosí Pána, „aby nám dal pokoj a všechny milosti, které potřebujeme“:



Kéž milost Jubilea v nás, poutnících naděje, znovu roznítí touhu po nebeských dobrech a celý svět zalije radostí a pokojem našeho Vykupitele.