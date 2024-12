Papež uctil Pannu Marii u sochy Neposkvrněného početí

V neděli odpoledne na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie vzdal papež František hold Matce Boží modlitbou před ikonou Maria Salus Populi Romani u sochy Panny Marie Větší a poté tradičně zavítal na římské náměstí Piazza di Spagna, aby před sochou Neposkvrněného početí Panny Marie vykonal tradiční úkon úcty.

Vatican News



V neděli odpoledne na slavnost Neposkvrněného početí navštívil papež František baziliku svaté Marie Větší, kde se pomodlil před ikonou Panny Marie Salus Populi Romani (Ochránkyně římského lidu). Papež se před ikonou tradičně modlí před svými apoštolskými cestami a po nich.



Papež František při modlitbě před ikonou Salus Populi Romani v Bazilice Panny Marie Větší.

Úkon úcty



Po uctění „Maria Salus Populi Romani“ se papež František vydal na římské náměstí Piazza di Spagna, aby vykonal tradiční akt úcty k Panně Marii před sochou Neposkvrněného početí. Římský vikář, kardinál Baldassare Reina, který byl právě na včerejší konzistoři jmenován kardinálem, a starosta Říma Roberto Gualtieri papeže při příchodu přivítali.



Papež poté věnoval velkou kytici bílých růží k podstavci 39 metrů vysokého sloupu se sochou Panny Marie.



Návštěva nedalekého náměstí Piazza di Spagna a sochy zasvěcené Neposkvrněnému početí Panny Marie.

Modlitba k nejsvětější Matce



Po chvalozpěvu a litanii k Matce Boží papež přečetl modlitbu, v níž vyjádřil „naši lásku a vděčnost“ vyjádřenou obětovanými květinami, jakož i modlitbami a slzami, „zejména těch nejmenších a chudých“. Poté připomněl přípravy na Jubileum 2025, které bude zahájeno v příštích týdnech, a uznal, že stavební práce a příprava města na poutníky představují výzvu, ale zároveň je označil za znamení, že „Řím je živý“ a otevřený obnově a pohostinnosti.



Obnova duše



Papež připomněl, že skutečné Jubileum bude zahrnovat zaměření se na „vnitřek“ - na „staveniště duše“, které nás vyzývá, abychom se podívali do svého nitra, do svých srdcí, rodin a vztahů, abychom se obnovili při přípravě „cesty pro Pána, který přichází“. Milost svatého roku je o duchovním znovuzrození, odpuštění a sociálním osvobození, což je něco, na co si musíme dát pozor, aby se během všech příprav a aktivit během něj neztratilo, dodal.



Děkuji ti, blahoslavená Matko



Na závěr papež vyjádřil vděčnost Panně Marii a naději, kterou nám dává v Ježíši a kterou si dnes zvláštním způsobem připomínáme, naději, která bude připomínána a slavena po celou dobu jubilea.