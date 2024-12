Papež při mši ke cti Panny Marie Guadalupské: Nebojte se, nejsem tu snad já, vaše Matka?

Homilie papeže Františka při mši s latinskoamerickou komunitou, žijící v Římě, na liturgickou památku Panny Marie Guadalupské, Vatikánská bazilika, 12. prosince 2024

PAPEŽ FRANTIŠEK

Hledíme na obraz Panny Marie Guadalupské, těhotné, ohlašující narození Spasitele, těhotné matky.

S jakou něhou říká Indiánovi: „Neboj se, nejsem snad zde já, tvá Matka?“ (Nican Mapohua, 118-119). Zjevuje se zde Mariino mateřství. A na tomto guadalupském tajemství, které bohužel tolik ideologií chtělo odklonit, aby získaly ideologické výhody, se mi vybavují tři věci, jednoduché věci, které však tvoří poselství: tilma (plášť), Matka a růže. Velmi jednoduché věci.

Na této tilmě, na tomto prostém plášti, je vtisknuto Mariino mateřství. Mariino mateřství se projevuje v kráse růží, které Indián najde a přinese; a Mariino mateřství působí zázrak, když vnáší víru do poněkud nedůvěřivých srdcí prelátů.

Tilma, růže, Indián. Vše, co lze kromě toho říci o guadalupském tajemství, je lež, je to využití pro ideologie. Guadalupské tajemství je třeba uctívat a slyšet v uších: „Nejsem tu já, vaše Matka?“. A naslouchat tomu ve chvílích života: v různých těžkých chvílích života, ve šťastných chvílích života, ve všedních chvílích života. „Nebojte se, nestojím tu já, která jsem vaše Matka?“. To je celé guadalupské poselství. Zbytek je ideologie.

Odejděme s obrazem Paní otisknutým v Indiánově tilmě a naslouchejme jako v refrénu, jak nám opakovaně říká: „Nebojte se, copak tu nejsem já, která jsem vaše Matka?

Nechť se tak stane.