Papež: mafie vždy ožebračuje, Sicílie žádá naději

Papež František přijal učitele a studenty z Teologického centra svatého Pavla v Katánii a vyzval je k pronikavému přístupu k církevnímu a sociálnímu životu v kraji ohroženém mafiánskými spekulacemi a korupcí. Vyzval k bratrství s migranty a těmi, kdo se smířili s bolestí: Formace ať slouží lidem, chudým, posledním, vyzval papež.

Lorena Leonardi - Vatikán

Pokračovat ve společné cestě, nabízet ‚širokou‘ a ‚pronikavou formaci v církevním a sociálním životě‘: Sicílie potřebuje muže a ženy, kteří umí ‚hledět do budoucnosti s nadějí‘ a vychovávat nové generace ke ‚svobodné a transparentní‘ péči o společné dobro, k vymýcení ‚staré i nové chudoby‘. Toto povzbuzení adresoval papež František přibližně dvěma stovkám učitelů a studentů Teologického centra svatého Pavla v Katánii, které přijal dnes dopoledne, v pátek 6. prosince, na audienci v Klementinském sále.

Dílny společenství a misie na území

Institut, který byl ‚prvním plodem‘ II. vatikánského koncilu, se zrodil v roce 1969, kdy se diecéze východní Sicílie rozhodly zřídit jediné místo teologické formace, které časem prokázalo, že je přínosné pro kněze, řeholníky i laiky, připomněl papež František. Díky agregaci s teologickou fakultou v Palermu se podle něj stalo vzorem, který podněcuje i další církve, aby v této oblasti kráčely společně.

Když mluvíme o společenství, musíme do něj zahrnout také vztah mezi formačními strukturami, které se stávají laboratořemi společenství a misie, oživovanými teologickou reflexí.

Poslání Teologického centra, jak pokračoval František, nemůže ignorovat území, ve kterém se nachází, takže již na akademické dráze se zkušenosti s eklezialitou řadí vedle sebe, v rozmanitosti povolání a darů a v hledání nových způsobů evangelizace.

I to je znamení doby, které je třeba moudře uchopit; je to styl spoluzodpovědnosti, k němuž jste dnes vychováváni a který by měl pokračovat v životě vašich církví a posilovat charismata každé z nich.

Záběr z audience

Mafie a korupce brzdí rozvoj

Papež poté zdůraznil, jak se zvýšil počet studentek, začleněných do církevních komunit s úkoly pastorační odpovědnosti, náboženské a akademické výuky: I to je znamení doby v oblasti, kde byla žena ve své společenské roli často znehodnocována. Zároveň připomněl, že Sicílie je vlastí mučednic Agáty a Lucie, semen pevné víry, která se dokáže obnovovat a vždy vytvářet nové svědky, a zmínil blahoslavené Giuseppa Puglisiho a Rosaria Livatina.

Papež se poté zamyslel nad přírodními a uměleckými krásami tohoto středomořského ostrova, bohužel ohroženého mafiánskými spekulacemi a korupcí, což jsou neduhy, které brání rozvoji a ochuzují zdroje, a odsuzují zejména vnitrozemské oblasti k emigraci mladých lidí.

Mafie vždy ochuzuje. Vždy.

Záběr z audience

Ve službách lidem

Zvláště mladým lidem papež připomněl, že naše srdce spojené s Kristovým srdcem je schopno tohoto sociálního zázraku; vyzval proto, aby se ti, kdo odcházejí studovat ven, vrátili, aby Sicílie neztratila svou mladou krev, a aby dosvědčili, že kultura a vzdělání jsou ve službě lidem, chudým, posledním. Od papeže poté zazněla výzva k vstřícnosti a tvořivosti v bratrství v kraji, který byl vždy křižovatkou národů.

Toto úsilí bude plodnější, pokud dokážete vést dialog s kulturami a náboženstvími ostatních středomořských národů, které s nadějí hledí do budoucnosti. Prosíme, nezhášejme naději chudých, těch chudých, kteří jsou migranty! A vy migranty přijímáte. Integrujte migranty. Před vámi stojí také výzva muslimských migrantů: jak je integrovat a pomoci jim vstoupit do diecézí.

S odkazem na plodný vztah mezi Teologickým centrem a Katánskou univerzitou, nejstarší kulturní institucí na Sicílii, papež zdůraznil, jak tato spolupráce otevírá studia a budoucnost dialogu, který je třeba stále pěstovat, „abyste lépe pochopili svět, ve kterém žijete, a inkulturovali víru“.

Záběr z audience

Stížnosti jsou znamením těch, kteří nemají odvahu

Zmínil proto sicilskou literaturu, zejména spisovatele Giuseppa Vergu, který své dílo věnoval prostým lidem smířeným s bolestí a chudobou.

V dialogu s touto kulturou, která se projevuje tolika způsoby života a myšlení, je nutno přinášet naději a odhodlání, oplývat nadějí. Nikdy neplývejte stížnostmi, rezignací, ne... Stěžovat si mohou jen lidé, kterým chybí odvaha. Ne, jděte vpřed s nadějí a buďte misionáři naděje.