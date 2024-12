Papež ke karmelitkám Ducha svatého: Boží slovo musí dospět ke každému člověku

Papež František v pátek 6. prosince přijal mladé řeholní společenství karmelitek – poselkyň Ducha svatého. Vzniklo před čtyřiceti lety a v Římě se sešlo na čtvrté generální kapitule. Jeho charisma se zaměřuje na hlásání evangelia lidem, kteří jsou vzdálení Bohu, anebo se ve svých duševních a duchovních problémech uchylují k různým vnějškovým formám spirituality.

Jana Gruberová – Vatican News

Řeholnice dorazily do Říma z Brazílie (papež se jich žertem zeptal, zda si přivezly brazilský rum, cachaçu), ale také z různých částí Evropy, aby vykonaly pouť ke hrobům apoštolů Petra a Pavla v předvečer jubilejního roku.

„V tomto smyslu nacházíme plný soulad s úryvkem evangelia, který nám ukazuje Ježíše v synagoze v Nazaretě a který inspiroval založení vašeho institutu: „Duch Páně je nade mnou [...] a poslal mě [...], abych vyhlásil milostivé léto Páně“ (Lk 4,18f). Tento rok, který právě končí, byl pro vás již také skutečně rokem milosti: v červenci jste oslavily 40. výročí svého založení - jste mladé! - což se shodovalo se čtvrtou generální kapitulou, na níž jste si zvolili skupinu, která povede vaši řeholní rodinu příštích šest let. Měly jste kapitulu? A bojovaly jste na kapitule? - [Odpověď: „Ne“] - Ne? Nebyly tam žádné boje?“

Záběr z audience

Každá generální kapitula, pokračoval papež František, je vhodnou příležitostí, jak si připomenout každodenní nasazení ve službě evangelizace a šíření Božího slova.

„Toto Boží slovo se musí dostat ke každému. Nezapomínejte na to: ke všem. Hlásání evangelia celému světu je totiž posláním všech křesťanů. V srdci každého pokřtěného by měla znít slova svatého Pavla: „Běda mi, kdybych nehlásal evangelium!“. Někdy ale vidíme zasvěcené muže, zasvěcené ženy - ne vás, ne vás - , kteří místo hlásání evangelia neustále žvaní. Vy to nejste. Ale žvanění je opakem hlásání evangelia, protože žvanění vždy odsuzuje druhého člověka. Naopak evangelium je vždy přijetím: „Pojď, pojď, pojď“. Pokud se někdy stane, že některá z vás upadne do tlachání, pomozte jí, prosím, aby se z toho co nejdříve dostala“.

Vyzval papež řeholnice, které, jak závěrem podotkl, ve svém institutu „propojují misionářský impuls s kontemplací a životem modlitby, navazujícími na starobylou a krásnou karmelitánskou tradici“. Poté jim udělil závěrečné požehnání na přímluvu Panny Marie z Aparecidy:

O Senhor vos abençoe e que Nossa Senhora Aparecida vos guarde! Amen.