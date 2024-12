Papež: Je pokrytecké mluvit o míru a vyzbrojovat válku, směřujeme k sebezničení

Papež František v rozhovoru pro argentinskou televizi Orbe 21. „Znepokojuje mě, že výzvy k míru jdou jedním uchem dovnitř a druhým ven,“ říká v rozhovoru natočeném po skončení synody. Papež žádá Evropskou unii o uskutečňování dialogu, poté varuje před "jedovatou", popíračskou politikou a "úspornými" opatřeními v oblasti vzdělávání. Pokud jde o jubileum, doufá, že bude "časem obnovy" a "odpuštění", nikoliv "náboženské turistiky".

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Z více než 45minutového rozhovoru pro argentinskou katolickou televizní stanici Canal Orbe 21 je patrné papežovo znepokojení. Znepokojuje ho „všeobecná tendence k sebezničení válkou“, „pokrytectví“, kdy se mluví o míru a přitom se „vyzbrojují“ konflikty. Znepokojuje ho násilná smrt matek, dětí, nevinných civilistů nebo mladých lidí posílaných na frontu, nedostatek dialogu a oslabování institucí.

Rozhovor



Papež František vedl rozhovor s televizní stanicí, kterou sám, tehdy ještě jako arcibiskup Buenos Aires, založil jako televizní kanál své arcidiecéze. Rozhovor, který vedla novinářka Maria Bernarda Llorente několik dní po skončení synody, byl odvysílán dnes, v pátek 20. prosince, v předvečer zahájení jubilea. Svatý rok, stejně jako synodní shromáždění, reformy a budoucnost církve, patří mezi témata dialogu, který byl natočen v Domě svaté Marty. Nejvíce prostoru je však věnováno aktuálnímu dění ve světě, počínaje válkou, která, jak papež mnohokrát zopakoval, je „lidskou porážkou“.

„Znepokojuje mě, že četné výzvy mezinárodních organizací k míru jdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. Je v tom také skryté pokrytectví: mluvíme o míru, ale vyzbrojujeme válku,“ odsuzuje František a opakuje, že “jednou z největších návratností investic v Evropě jsou továrny na zbraně. Pořádáme tedy mírové konference a setkání, ale nadále vyrábíme zbraně, které zabíjejí“.

Guerillové a nikoli válečné akce

To, co papež vnímá, je „všeobecná tendence k sebezničení prostřednictvím války“. Zejména ve válkách na Ukrajině a ve Svaté zemi, pokračuje, ‚dochází ke "zločinným“ akcím, které jsou „spíše guerillové než válečné“, a s odkazem na Gazu dodává: „Když máte před sebou matku se dvěma dětmi, která prochází ulicí, protože si šla pro něco domů, a vrací se na faru, kde žije, a oni ji bezdůvodně zastřelí kulometem, to není válka s normálními pravidly války. To je strašné”.

Obavy o Ukrajinu

V souvislosti s válkou na Ukrajině papež zdůraznil, že zde dochází k „velkému pokrytectví“. „Je naléhavě třeba uzavřít mírovou smlouvu,“ říká, „ale když se mluví o míru, začne se tančit menuet o vedlejších věcech“. Znepokojuje ho, že na Ukrajině jdou na frontu i mladí muži: „Dochází k tomu, že nemají mnoho mužů, zatímco Rusko jich má mnoho“.

Momentka z rozhovoru

Oslabení institucí

Papež nedokáže říci, „které mechanismy konkrétně selhávají“, ale „určitě,“ jak říká, „chybí osobní etika. Setkání, která se konají za účelem dosažení míru, se týkají spíše zájmů“. Dialog je důležitý, podotýká, a Evropská unie by měla kapacitu k jeho realizaci, jenže tyto instituce „se také trochu oslabily“. „Pokud nebude dialog, nebude ani mír,“ říká papež Bergoglio.

Jedovaté popírání

Se stejnou razancí ukazuje prstem na popírání či nenávistné projevy, které k dialogu přispívají jen málo: „Popírání je vždy jedovaté,“ říká v rozhovoru, „popírání je sebevražedné. Jedině realita vám pomůže najít východisko z konfliktů“.

Ne náboženství podobnému politice

Stejně nebezpečné je podle papeže, „když se náboženství stává něčím podobným státní politice“. Jev, který se zřejmě nevyskytuje na jihu světa, například v zemích, které navštívil v září v Asii a Oceánii: tam, připomíná František, „převládá respekt, dialog. Nikde jsem se nesetkal s náboženským pronásledováním křesťanů. Ani naopak ze strany jiných náboženství. Tyto země jsou příkladem soužití“.

Schopnost omluvit se

Pokud jde o téma cest, v rozhovoru byla připomenuta pouť do Kanady v roce 2022, během níž se papež František omluvil domorodým obyvatelům za minulá zneužívání a týrání ze strany členů katolické církve. „Když vidíte chybu, vedete dialog a omluvíte se, je to dobrý krok k míru, vždy, vždy.“

Synoda a naslouchání

Pro církev je důležité umět se omluvit, stejně jako je zásadní umět naslouchat. Právě kvůli rozvíjení schopnosti naslouchat byla svolána synoda o synodalitě, která, jak papež zdůraznil, „zahrnuje problémy dnešního lidstva a církve a snaží se je řešit v linii dialogu“. V této souvislosti František připomněl setkání se ženami, které se shromáždění účastnily: jednalo se asi o stovku žen, které „odvážně vyjádřily své myšlenky, což bylo před 40 lety něco neslýchaného“.

Momentka z rozhovoru

Kéž církev kráčí „se všemi, se všemi, se všemi“

Ve stejném duchu František objasňuje ono „se všemi, se všemi, se všemi“, které se má stát charakteristickým znakem církve a které, jak přiznává, vyvolalo nemálo „tlachů“. „Často se mě ptají na přijetí v církvi a já říkám to, co řekl Ježíš v evangeliu: všichni, všichni, všichni. A hříšníci? Všichni a zařídit se v rámci své situace, ale všichni uvnitř. Všichni uvnitř a vnitřně, abychom pak rozlišovali, aby všichni vedli dialog, a pokud se snad někdo vloudil se špatnými úmysly, se špatným postojem, ať se oddálí“, vysvětluje papež. A dodává: „Mnozí říkají, že církev by měla odsoudit to či ono. Ano, odsuzuje morálku lidí, ale přijímá je, aby jim pomohla jít dál. Nikdo z nás, kdo je uvnitř církve, není svatý, všichni jsme hříšníci a církev nám pomáhá řešit naše nedostatky“.

O zlu spojeném s dogmatismem a ideologiemi



Skutečným zlem v církvi jsou „dogmatismy“ a „ideologie“. Papež Bergoglio v této souvislosti vzpomíná na dobu, kdy za jeho dětských let nebylo možné navštívit dům rozvedených lidí, protože byli „ve smrtelném hříchu“. „Byl to dogmatismus,“ říká: „Musíme se naučit neuvíznout v pasti svých vlastních rozporů a vyjít z labyrintu shora.“ Především mladým věřícím papež radí, aby se měli na pozoru před ideologiemi: „Když vidíte mladé lidi, kteří patří k těmto organizacím, které jsou více ideologické než křesťanské - pravicové, levicové, jakékoliv - jsou pak jako malé zrůdy připoutané k ideji“.

Úspory ve vzdělávání jsou "trestuhodné"

Při pohledu na mladé lidi papež František obviňuje ekonomické modely úspor ve vzdělávání a kultuře v některých zemích: „Dělat úspory ve vzdělávání je naprogramovaná sebevražda dané země. Nelze dělat úspory ve vzdělávacím rozvoji země, je to zločin,“ zdůrazňuje bez okolků. „Vzdělání je potrava“, a proto ‚v poněkud diktátorských zemích, ať už s deklarovanou diktaturou, nebo se zastřenou diktaturou‘, je jednou z hlavních "obětí‘. „Buď vám ideologicky změní hlavu, nebo ji v liberálním případě pomalu ořezávají, že? A k vyššímu vzdělání mají přístup jen děti bohatých,“ tvrdí František.

Jubileum, čas obnovy a odpuštění

Z toho vyplývá důraz na nadcházející Jubileum, čas „úplné obnovy“. „Někdy,“ přiznává papež, „se obávám, že bude spojováno s náboženskou turistikou,“ zatímco „je to čas odpuštění, radosti, znovunastolení mnoha osobních a společenských jevů“. Jubileum, které se zredukuje na turistiku, není užitečné, to mě děsí“. Proto se papež rozhodl rozšířit je na všechny diecéze, „aby je každý člověk ve svém městě mohl slavit, aniž by musel cestovat“.

Rizika umělé inteligence

V závěru rozhovoru se papež František zaměřil na význam umělé inteligence, která rozhodně není bez rizik: „Umělá inteligence je výzva: buď jí budeme čelit, nebo nás sežerou mravenci. Musíme jí čelit s lidskými kritérii“. Prostor pak dostávají i některé osobní poznámky, například to, že se cítí jako „ubohý nešťastník, vůči němuž Bůh projevil mnoho milosrdenství“, a nevynechá ani zmínku o reformách provedených během jeho pontifikátu: „Změny jsou skutečné, protože musely být provedeny... Nyní přichází žena prefektka dikasteria a vpřed. Kéž by ženy vstupovaly stále více“. A nakonec zaznívá povzbuzení argentinskému národu: „Bojujte dál, braňte se před ideologiemi a nenechte se oklamat, bojujte za svá práva“.