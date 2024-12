Mezilidské vazby jsou cennější než výkon, píše papež mladým pracujícím

„Příspěvek každého z vás může zlepšit svět.“ Papež František se těmito slovy obrátil k převážně mladým účastníkům třetího ročníku akce „LaborDì“, kterou pořádají v Římě italská Sdružení křesťanských pracujících (ACLI).

Vatican News

„Svět práce je lidský svět, v němž je každý spojen s každým,“ vysvětlil František, který vyjádřil politování nad tím, jak je tento svět nicméně znečištěn negativní dynamikou a chováním, které jej někdy činí neobyvatelným. „Spolu s péčí o stvoření je třeba pečovat o kvalitu lidského života, o hledání lidského bratrství a sociálního přátelství, protože naše vazby se počítají více než čísla a výkony,“ stojí v papežově poselství, podle něhož „toto má význam i ve světě práce“.

Je důležité, aby si mladí lidé, kteří do tohoto světa vstupují, pevně udrželi jak vědomí své jedinečnosti, které je nezávislé na jakémkoli úspěchu či neúspěchu, tak sklon navazovat upřímné vztahy s druhými. „V mnoha kruzích pak budete představovat něžnou revoluci“, podotýká František a pokračuje: „Znáte své srdce: chraňte ho! Někdy nás může děsit a můžeme předstírat, že ho necítíme, ale zůstává naše, nedotknutelné. Vždy se k němu můžeme vrátit. A pokud máte dar víry, víte, že Bůh tam na vás čeká s nekonečnou trpělivostí“.

„Nemusíte se smířit s ničím, ani se zlem. Nepodřizujte se modelům, kterým nevěříte, třeba proto, abyste získali společenskou prestiž nebo peníze navíc. Zlo nás odcizuje, zhasíná naše sny, způsobuje naši osamělost a rezignaci“, píše dále papež František mladým lidem, kteří vstupují do světa práce: “Za těchto okolností se naučte chránit své srdce, zůstat v klidu a svobodní. Nepodléhejte žádostem, které vás ponižují a působí vám nepříjemné pocity, způsobům jednání a požadavkům, které pošpiňují vaši opravdovost“.

Podle papeže „do světa práce vstupujeme společně, ne každý sám za sebe: rychle bychom se stali kolečky v soukolí stroje a ti, kdo mají moc, by s námi mohli dělat cokoli“. Papež varuje před odlidštěním práce: „Když je práce organizována bez srdce, pak je ohrožena lidská důstojnost těch, kteří pracují, nebo práci nenajdou, nebo se přizpůsobí práci nedůstojné. Dnes si právě ekonomika uvědomuje, že výkon není všechno. K tomu budou stále více stačit stroje. Naopak lidská je inteligence srdce, rozum, který slyší důvody druhých, představivost, která vytváří to, co ještě není, fantazie, pro kterou nás Bůh všechny stvořil jiné. Jsme jedineční, pomáhejme si to navzájem připomínat“.