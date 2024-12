PODCAST - Papež: Mariino 'ano'

Při modlitbě Anděl Páně na svátek Neposkvrněného početí se papež zastavil u rozšířené snahy vlastnit a ovládat, u touhy po penězích, u touhy mít "mocné přátele", u "nablýskaných falešných modelů", které přicházejí z médií a internetu: ustupte poslušnosti v Otcově milosrdenství, jako to udělala Panna Maria svým "ano" archandělu Gabrielovi.

Drazí bratři a sestry, dobrý den a požehnaný svátek!

Dnes, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, nám evangelium vypráví o jednom z nejdůležitějších a nejkrásnějších okamžiků našich lidských dějin: o Zvěstování (srov. Lk 1,26-38), kdy Mariino „ano“ archandělu Gabrielovi umožnilo vtělení Božího Syna, Ježíše. Je to scéna, která vzbuzuje největší úžas a dojetí, protože Bůh, Nejvyšší, Všemohoucí, prostřednictvím anděla rozmlouvá, vede dialog s mladou dívkou z Nazareta a žádá ji o spolupráci na svém plánu spásy. Pokud si dnes najdete čas, nahlédněte do evangelia svatého Lukáše a přečtěte si tuto scénu. Ujišťuji vás, že vám to udělá dobře, velmi dobře.

Stejně jako ve scéně stvoření Adama, kterou vymaloval Michelangelo v Sixtinské kapli, kde se prst nebeského Otce dotýká prstu člověka, tak i zde se lidské a božské setkává, na počátku našeho vykoupení, setkává se s úžasnou jemností, v požehnaném okamžiku, kdy Panna Maria říká své „ano“. A ona, žena z malé zapadlé vesnice, je navždy povolána do středu dějin: na její odpovědi závisí osud lidstva, které se může znovu usmívat, které může znovu doufat, protože jeho osud byl svěřen do dobrých rukou. Ona bude tou, která přinese Spasitele, počatého z Ducha svatého.

Maria je tedy, jak ji zdraví archanděl Gabriel, „plná milosti“ (Lk 1,28), neposkvrněná, zcela ve službě Božího slova, stále s Hospodinem, jemuž se zcela svěřuje. Není v ní nic, co by se vzpíralo vůli Boží, nic, co by odporovalo pravdě a lásce. V tom je její požehnání, které budou opěvovat všechna pokolení. Radujme se i my, protože nám Immaculata dala Ježíše, který je naší spásou!

Bratři a sestry, při rozjímání o tomto tajemství se můžeme ptát sami sebe: Kam v naší době, rozjitřené válkami a soustředěné na snahu vlastnit a ovládat, vkládám svou naději? Vkládám svou naději do síly, do peněz, do mocných přátel? Nebo do nekonečného Božího milosrdenství? A kde mám tváří v tvář tolika nablýskaným falešným modelům kolujícím v médiích a na internetu hledat své štěstí? Kde je poklad mého srdce? Je snad v tom, že mě Bůh bezvýhradně miluje, že jeho láska mě vždycky předchází a je připravena mi odpustit, když se k němu kajícně vrátím? V této synovské naději v Boží lásku? Nebo se klamu, když se snažím za každou cenu prosadit své já a svou vůli?

Bratři a sestry, s blížícím se otevřením svaté brány jubilea otevřeme Hospodinu dveře svých srdcí a myslí. On se narodil z Marie Neposkvrněné a my prosíme o Mariinu přímluvu.

A já vám dám radu. Dnes je dobrý den k tomu, abyste se rozhodli pro dobrou zpověď. Pokud nemůžete jít dnes, tak v tomto týdnu, do příští neděle, otevřete své srdce a Hospodin vám všechno odpustí, všechno. A tak v Mariině náručí budeme šťastnější.