Papež při modlitbě Anděl Páně: Rodiny, sedněte si ke stolu a mluvte spolu

Na svátek Svaté rodiny papež František vyzývá rodiny, aby spolu pravidelně trávily kvalitní čas, a navrhuje něco tak prostého, jako je společné posezení u stolu a otevřený a smysluplný rozhovor.

[připravujeme podcast]

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři a sestry, hezkou neděli!



Dnes slavíme Svatou rodinu z Nazareta. Evangelium vypráví ot om, jak se dvanáctiletý Ježíš na konci své každoroční pouti do Jeruzaléma ztratil Marii a Josefovi, kteří ho později našli v chrámu, jak se dohaduje s učiteli (srov. Lk 2,41-52). Evangelista Lukáš poodhaluje rozpoložení Marie, která se Ježíše ptá: „Synu, proč jsi nám to udělal? Tvůj otec a já jsme tě v úzkosti hledali“ (v. 48). Ježíš jí odpovídá: „Proč jste mě hledali? Copak jste nevěděli, že se musím věnovat věcem svého Otce?“ (v. 49).



Je to zkušenost, řekl bych téměř běžná, rodiny, kde se střídají klidné chvíle s dramatickými. Zdá se, že jde o příběh rodinné krize, i krize současnosti, o obtížném dospívajícím a dvou rodičích, kteří mu nedokážou porozumět. Zastavme se a podívejme se na tuto rodinu. Víte, proč je nazaretská rodina vzorem? Protože je to rodina, která vede dialog, která si navzájem naslouchá, která mluví. Dialog je pro rodinu důležitým prvkem! Rodina, která nekomunikuje, nemůže být šťastnou rodinou.



Je krásné, když matka nezačne výčitkou, ale otázkou. Maria neobviňuje ani nesoudí, ale snaží se pochopit, jak přijmout tohoto syna, který je tak odlišný, prostřednictvím naslouchání. Navzdory této snaze evangelium říká, že Maria a Josef „nerozuměli tomu, co jim řekl“ (v. 50), což ukazuje, že v rodině je důležitější naslouchat než rozumět. Naslouchat znamená přikládat druhému důležitost, uznávat jeho právo na existenci a na vlastní myšlení. Děti to potřebují. Přemýšlejte dobře, vy rodiče. Naslouchejte svým dětem: potřebují to.



Výsadním časem pro dialog a naslouchání v rodině je doba jídla. Je dobré být spolu u stolu a povídat si. To může vyřešit mnoho problémů a především spojit generace: děti si povídají s rodiči, vnoučata s prarodiči... Nikdy nezůstávejte uzavření sami do sebe nebo, což je ještě horší, s hlavou skloněnou k mobilnímu telefonu. To nejde... nikdy, nikdy takto. Mluvte, naslouchejte si, to je dialog, který vám prospívá a díky němuž rostete!



Rodina Ježíše, Marie a Josefa je svatá. Přesto jsme viděli, že ani Ježíšovi rodiče ne vždy rozuměli. Můžeme se nad tím zamyslet a nedivme se, když se nám někdy v rodině stane, že si nerozumíme. Když se nám to stane, ptejme se sami sebe: naslouchali jsme si navzájem? Řešíme problémy tím, že si navzájem nasloucháme, nebo se uzavíráme do sebe v němotě, někdy v nelibosti, v pýše? Najdeme si čas na rozhovor? Co se dnes můžeme naučit od Svaté rodiny, je vzájemné naslouchání.



Svěřme se Panně Marii a prosme o dar naslouchání pro naše rodiny.