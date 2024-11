Papež: Vyšetřete, zda v Gaze dochází ke genocidě, a respektujte lidskou důstojnost

V knize k Jubileu 2025 se papež František zabývá aktuálními problémy, včetně utrpení válečných uprchlíků a hladomoru v Palestině. Zdůrazňuje, že je důležité respektovat lidskou důstojnost. Kniha vychází v úterý 19. listopadu v Itálii, Španělsku a Latinské Americe, v dalších zemích bude následovat později.

Nová kniha papeže Františka k Jubileu 2025 se zaměřuje na téma „Naděje nikdy nezklame. Poutníci k lepšímu světu“ a vyjde v nakladatelství Hernán Reyes Alcaide, Edizioni Piemme. Kniha vyjde v úterý 19. listopadu v Itálii, Španělsku a Latinské Americe, později i v dalších zemích.



V jedné pasáži se papež zmiňuje o humanitární krizi v Gaze s tím, že je třeba vyšetřit, co se stalo. Když mluví o národech, které přijímají válečné uprchlíky, říká: „Na Blízkém východě, kde otevřené dveře národů jako Jordánsko nebo Libanon jsou i nadále záchranou pro miliony lidí prchajících před konflikty v regionu: Myslím především na ty, kteří opouštějí Gazu uprostřed hladomoru, který postihl jejich palestinské bratry a sestry, vzhledem k obtížím s dopravou potravin a pomoci na jejich území."



"Podle některých odborníků," píše papež František, "má to, co se děje v Gaze, charakter genocidy. Mělo by být pečlivě prozkoumáno, zda odpovídá technické definici formulované právníky a mezinárodními orgány.“