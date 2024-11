Papež: výroba a používání protipěchotních min musí být okamžitě zastaveny

Papež František v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Parolinem vítá revizní konferenci Úmluvy o zákazu protipěchotních min, která probíhá v Kambodži. Ve výzvě všem státům, aby tuto smlouvu ratifikovaly, odsoudil tato zařízení, která „nadále způsobují strašné utrpení civilistům, zejména dětem, a vytvářejí neustálý pocit strachu, který narušuje zdroje obživy a brání usmíření, míru a integrálnímu rozvoji“.

Státy, které tak dosud neučinily, by měly přistoupit k Mezinárodní úmluvě o zákazu používání, skladování, výroby a prodeje protipěchotních min a jejich zničení a okamžitě ukončit výrobu a používání nášlapných min. S tímto důrazným doporučením papež František pozdravil účastníky páté hodnotící konference této úmluvy, která potrvá do 29. listopadu v kambodžském Siem Reapu. V poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, které přečetl stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě, arcibiskup Ettore Balestrero, František obhajuje smlouvu jako „konkrétní příklad toho, jak může být multilateralismus úspěšný a vhodný pro daný účel“, neboť je pevně zakotven v „ústředním postavení lidské osoby a smyslu pro společnou odpovědnost“.

Zármutek nad nevinnými oběťmi

Papež s lítostí poukazuje na to, jak se 25 let po vstupu tohoto dokumentu v platnost, konkrétně 1. března 1999, „nadále používají protipěchotní miny a výbušná zařízení aktivovaná obětmi“ a že „konflikty jsou selháním lidstva při soužití jako jedné lidské rodiny“. S hlubokým smutkem František poukazuje na dramatickou realitu, kdy „i mnoho let po skončení bojů tato zákeřná zařízení nadále způsobují strašlivé utrpení civilistům, zejména dětem, a vytvářejí další pocit strachu, který brání v obživě a ztěžuje usmíření, mír a integrální rozvoj“, což má za následek, že počet obětí v posledních letech narůstá. Otázka, kterou papež adresuje přítomným na konferenci a celému mezinárodnímu společenství, zní, kolik dalších nevinných lidí „bude nuceno nést jizvy konfliktu“. Kolik to bude lidských životů, které jsou posvátné a jejichž zmizení způsobuje ztráty celému lidstvu.

Zastavení výroby a používání munice

Proto papež vyzývá všechny státy, aby se k úmluvě připojily, zastavily výrobu a používání těchto zařízení a „plně prováděly úmluvu, plnily své závazky s obnovenou naléhavostí a vytrvalostí a posílily mezinárodní spolupráci a solidaritu“, jinak „každé zpoždění nebo neúspěch nevyhnutelně zvýší lidské oběti“. Dodejme, že k úmluvě se dosud připojilo 133 států, ovšem s výjimkou Číny, Ruska a Spojených států amerických.

Úloha katolické církve

Papež v poselství dále vyjadřuje vděčnost všem, kteří nebezpečně pracují při odminování, nevládním a vládním organizacím, které poskytují pomoc obětem a jejich blízkým. Mezi těmito organizacemi, vysvětluje dále František, „je značný počet nábožensky inspirovaných sdružení: bez jejich solidárních sítí by lidé na mnoha místech byli odkázáni sami na sebe“. Katolická církev proto podle papežova ujištění „zůstává odhodlaná pomáhat obětem a přispívat k celosvětovému míru“. A doufá, že konference „inspirovaná ušlechtilými cíli úmluvy se stane důležitým krokem na cestě ke světu bez min a zaručí skutečně integrální a obnovující pomoc obětem“.