Papež syromalankarským: Synodalita je neoddělitelná od ekumenismu

František poprvé přijal ve Vatikánu Svatý synod církve, která je dědičkou syrské tradice svatého Tomáše: musíme jít společně, společně se modlit a společně pracovat až k cíli jednoty, doufám ve společnou synodu o evangelizaci.

Alessandro De Carolis - Vatikán

Zde najdete papežovu promluvu v originále a v plné délce

„Všichni společně. Všichni společně“. Naléhavá výzva, opakující v naléhavosti ono „všichni, všichni, všichni“ vyslovované i při jiných příležitostech. Pozvání „společně kráčet, společně se modlit a společně pracovat“ je solí dialogu mezi křesťanskými církvemi. František ji adresoval Svatému synodu syromalankarské církve Mar Thoma, který dnes ráno přijal na audienci. Je to „poprvé“, zdůraznil papež, co se tak stalo „v dlouhých dějinách našich církví“, a proto je to, jak hned zdůraznil, „den radosti“, doprovázený „přáním dobrého zdraví“, které František adresuje syromalankarskému metropolitovi Jeho Blaženosti Teodosiovi Mar Thoma.



Ekumenické povolání



Od dob prvních „malých krůčků“ spějících ke sblížení v době koncilu byla církev Mar Thoma - dědička syrské tradice křesťanů svatého Tomáše a reformované církve - vždy, jak papež uznává, „církví mostu mezi Východem a Západem“. Společenstvím s „ekumenickým povoláním“, připraveným navazovat „četné a rozmanité dvoustranné kontakty s křesťany různých tradic“, které v posledních letech, jak připomíná František, přispělo k rozvoji nových vztahů s katolickou církví, jako v případě audience v listopadu 2022 mezi papežem a metropolitou Barnabášem, dnes rovněž přítomným ve Vatikánu.



Synodalita a misie



Na této cestě velké otevřenosti vůči ekumenismu papež vyzdvihuje perspektivy „synodality“ a „misie“ a v prvním případě připomíná nedávnou říjnovou synodu, z níž vzešlo přesvědčení, že „synodalita je neoddělitelná od ekumenismu, protože obojí vychází jedno z druhého: ze křtu, který jsme přijali, ze sensus fidei, na němž se všichni křesťané podílejí na základě samotného křtu“. A zde František cituje, co o jednotě křesťanů řekl pravoslavný biskup Zizioulas: „Byl to velký člověk, že člověk; člověk Boží. Říkával: 'Dobře znám datum úplného setkání, úplného sjednocení církví. Jaké je to datum? Den po Posledním soudu (...), ale do té doby musíme jít společně, společně se modlit a společně pracovat'“. Všichni společně.



Společná synoda o evangelizaci



Pokud jde o misii, papež klade důraz na „cíl“ hlásání, tedy na „lepší svědectví křesťanů“. Nicméně, jak poznamenává, misie „není jen cílem ekumenické cesty“, ale je „také jejím prostředkem“, a Františkova naděje, v souladu se shromážděním z minulého měsíce, je, že „jednoho dne budeme moci slavit ekumenickou synodu o evangelizaci všichni společně“.