Papež: Svět zkrášluje řemeslná zručnost, nikoli výroba zbraní

Papež František v pátek 15. listopadu přijal zástupce malých a středních italských podniků a povzbudil je, aby se dali do služeb obecného dobra: „V dobách válek a násilí hrozí, že ztratíme víru ve schopnosti lidských bytostí. Pohled na vaše aktivity nás utěšuje a dává nám naději. Zkrášlovat svět znamená budovat mír“.

Lorena Leonardi - Vatikán

Žijeme v „době války a násilí“, která podkopává důvěru v lidské schopnosti, ale „pohled na vaše aktivity nás utěšuje a dává nám naději“, protože „vaše práce zkrášluje svět“, a to znamená „budovat mír“.

Takto se papež František obrátil na zhruba 300 zástupců italské Národní konfederace řemesel a malých a středních podniků, když je dnes dopoledne, 15. listopadu, přijal na audienci v Klementinském sále.

Encyklika „Fratelli tutti“ definovala tvůrce míru jako řemeslníky schopné s vynalézavostí a odvahou iniciovat procesy obnovy a setkání. Stejnou vynalézavostí a smělostí, kterou používáte k realizaci mnoha děl určených k obohacení světa.

Záběr z audience

Ve vašich rukou je talent ve službách života

Všichni muži a ženy, pokračoval František, jsou Bohem povoláni „pracovat řemeslným způsobem jako on“, vytvářet mír, i když se někteří raději věnují rozdmýchávání války.

Jeden ekonom mi řekl, že investice, které dnes v Itálii přinášejí největší příjmy, jsou továrny na zbraně. To svět nezkrášluje, je to ošklivé.

Bůh právě proto, aby přispěl ke svému „projektu míru“, „rozděluje své talenty v hojnosti,“ dodal papež s odkazem na podobenství o hřivnách, „aby byly dány do služeb života a nebyly pohřbeny v neplodnosti smrti a ničení, jak to dělají války, podněcované Božím nepřítelem“.

Záběr z audience

Spolupracovníci na Božím stvořitelském díle

Řemesla jsou mi velmi drahá, zdůraznil pak papež František, „protože dobře vyjadřují hodnotu lidské práce“.

Když tvoříme rukama, zároveň aktivujeme hlavu a nohy: tvoření je vždy plodem myšlenky a pohybu směrem k druhým.

Tvořivost, díky níž řemeslník vidí v inertní hmotě zvláštní formu, kterou ostatní nemohou rozpoznat, činí z těch, kdo pracují rukama, spolupracovníky na Božím tvůrčím díle. Je to talent, který je podle papeže zapotřebí, „aby se lidské činnosti vrátil smysl a aby se dala do služeb projektů podporujících společné dobro“.

Záběr z audience

Rozmnožování talentů s důvěrou a tvořivostí

Evangelijní vyprávění o talentech, které vyzdvihuje „závazek, aby přijaté dary přinesly ovoce“, je pro papeže Františka „hymnem důvěry v Boha a pozváním ke zdravé, pozitivní ‚spoluúčasti‘ s Bohem, který ‚nás činí podílníky na svých dobrech a počítá s námi, počítá s naší odpovědností‘.

Abychom mohli růst, „musíme se vzdát strachu“, který „ochromuje a ničí tvořivost“, a „mít důvěru“: jestliže v těžkostech snad někdy můžeme o Hospodinu uvažovat jako o „rozhodčím nebo neúprosném kontrolorovi“, evangelium nás vyzývá k pohledu víry a k tomu, abychom si nemysleli, že to, čeho dosáhneme, pramení jen z našich schopností nebo zásluh, protože je to také plod „osobního příběhu každého z nás“. Z tohoto důvodu, zdůrazňuje papež, „pokud jste zapálení pro svou práci a pokud si někdy právem stěžujete, protože není dostatečně oceněna, je to proto, že jste si vědomi hodnoty toho, co vám Bůh vložil do rukou, a to nejen pro vás, ale pro všechny“. Za bohatstvím se totiž kromě schopností skrývá také Prozřetelnost, „která nás bere za ruku a vede nás“.

Řemeslná zručnost může toto vše dobře vyjádřit, pokud je den co den doprovázena vědomím, že Bůh nás nikdy neopouští, že jsme mistrovskými díly jeho rukou, a proto jsme schopni vytvářet originální díla.