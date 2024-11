Papež: Svatopetrská bazilika je velký dům, kde jsou všichni vítaní

František přijal na audienci techniky a partnery Svatopetrské huti, „Fabbrica di San Pietro“ a s chválou práce vykonané v rámci nových projektů a spolupráce doporučil používat nové technologie a avantgardní nástroje „misionářským, nikoli turistickým stylem“, nehledat „zvláštní efekty“, ale vyprávět o víře církve. Výzva pro zpovědníky: „Všem vždy dávejte požehnání a všem odpouštějte“.

„Každý, opravdu každý se musí cítit vítaný“ ve „velkém domě“, kterým je Bazilika svatého Petra. Jak „ti, kdo mají víru, tak ti, kdo víru hledají“, stejně jako „ti, kdo přicházejí kontemplovat mnohé umělecké krásy Říma“, i ti, kdo jdou vyhledat kněze ke zpovědi. To je jeden z pokynů, které papež vyslovil ve svém projevu k partnerům a technikům Fabbrica di San Pietro, který přijal dnes ráno 11. listopadu ve vatikánském Apoštolském paláci. Papež jim především poděkoval za „pracovitost“, s níž byly zahájeny „nové projekty a spolupráce ve prospěch baziliky svatého Petra“. „Nedávno jsem se tam byl podívat, je to úžasné, co děláte,“ řekl a připomněl, že bazilika je „domem modlitby pro všechny národy“ a „byla nám svěřena těmi, kteří nás předešli ve víře a apoštolské službě".



Je to dar a úkol pečovat o ni, a to jak v duchovním, tak v materiálním smyslu, také prostřednictvím nejnovějších technologií.



Řízení technologií



Tyto nástroje vyžadují zejména „kreativitu“ a „odpovědnost“. „Na nás ve skutečnosti,“ zdůrazňuje papež František, „závisí správné a konstruktivní využití potenciálu, který je jistě užitečný, ale ambivalentní‘. Někdy se však stává, že „nástroj převáží nad účelem, kterému má sloužit: jako by se rám stal důležitějším než obraz“. „Je proto třeba řídit techniku,“ říká papež a „pamatovat na to, že její produkty jsou dobré nejen tehdy, když dobře fungují, ale především tehdy, když nám pomáhají růst“.



Pohostinný příbytek pro ty, kdo přicházejí z celého světa



Tato zásada platí ještě více pro Svatopetrskou baziliku a pro různé zásahy, které vyžaduje, aby „byla pro všechny návštěvníky živým místem víry a historie, pohostinným příbytkem, chrámem setkání s Bohem a s bratry a sestrami, kteří do Říma přicházejí z celého světa“.



V tomto velkém domě se musí cítit vítáni všichni, opravdu všichni: ti, kdo mají víru, i ti, kdo víru hledají; ti, kdo přicházejí rozjímat nad mnoha uměleckými krásami Říma, i ti, kdo chtějí rozluštit jeho kulturní kódy.



Tři kritéria



Papež připomíná, že původním jádrem baziliky je Petrův hrob, o čemž svědčí obrovské řecké a latinské nápisy, které shora doprovázejí věřící k oltáři katedry. „Plánovaná díla musí mít stejný cíl: doprovázet dnešní muže a ženy; podporovat jejich cestu učedníků po vzoru Šimona Petra“. Existují tedy tři kritéria, kterými papež pověřuje techniky a partnery Fabriky, aby se řídili při své práci: „Naslouchání modlitbě, pohled víry, dotek poutníka“.



Misionářský styl



František jako první bod povzbuzuje „angažovanost huti baziliky a jejích spolupracovníků při zavádění technologií, které napomáhají nejen interaktivní účasti lidí, ale především jejich uvědomění si posvátného místa, které je prostorem pro meditaci“. Za druhé, k pohledu víry, „k využívání moderních nástrojů misionářským, nikoli turistickým stylem, aniž by - zdůrazňuje papež - usiloval o atraktivitu zvláštních efektů, ale spíše investoval do nových prostředků, které by vyprávěly příběh víry církve a kultury, kterou utvářela“. A konečně dotek poutníka: „V průběhu staletí se sochařské, obrazové a architektonické umění dávalo do služeb Božího lidu s využitím nejlepších technologií té doby".



Naši předchůdci pracovali skvěle! Nechť je každý nový projekt v kontinuitě se stejným pastoračním záměrem.



Poslání zpovědníků



Při pohledu na baziliku se papež František ještě pozastavuje nad „dalším uměleckým dílem“, které se v ní skrývá: nad zpovědnicemi. „Prosím, ať jsou vždy po ruce zpovědníci,“ žádá. „Lidé přijdou, něco cítí, i nekřesťané přistupují, aby požádali o požehnání... V tomto světě, který je tak umělecký a krásný, jde také o umění osobní komunikace". A „prosím“, naléhá papež, „řekněte zpovědníkům, aby odpouštěli všechno, všechno!“.



Všechno musí být odpuštěno. Hospodin si to přeje, a ne aby se vedly řeči typu: „Musíte...“. Ne, žádné „musíte“. Je ti odpuštěno a jdeš dál, s Hospodinem. Odpouštět, ne tak moc kázat; nějaká slova se musí říct, ale musí se odpustit; ať nikdo neodchází [s prázdnou]. Dokonce i ti, kteří nejsou křesťané: zpovědníci mi říkají, že mnohokrát přicházejí muslimové nebo příslušníci jiných náboženství, aby požádali o požehnání. Vždycky dejte požehnání všem, a těm, kteří chtějí jít ke zpovědi, odpusťte: všem, všem, všem!