PAPEŽ

Papež se setkal s motorkáři

Ve svém pozdravu zástupcům Italské federace motorkářů se František zamýšlí nad zvyšováním povědomí nových generací - často „neznalých nebezpečí“ - o dodržování pravidel bezpečnosti při jízdě. Je to „investice“ do jejich bezpečnosti, „ale také do bezpečnosti ostatních“.

Edoardo Giribaldi - Vatikán

„Vyzývám vás, abyste se zavázali ke zvyšování povědomí o pravidlech bezpečnosti silničního provozu.“

To je srdečná výzva papeže Františka v jeho pozdravu zástupcům Italské motocyklové federace, který zazněl dnes, 25. listopadu, v Sále papežů. V sázce jsou životy mnoha mladých lidí, kteří obdivují „šampiony“ na dvou kolech, ale „často si neuvědomují nebezpečí“ při jízdě. ZDE NAJDETE CELÝ PAPEŽŮV PROJEV V ORIGINÁLE Povědomí o pravidlech silničního provozu

František vyzdvihuje dvojí úkol federace: na jedné straně řízení a disciplínu motocyklového sportu, na druhé straně reprezentativní roli na mezinárodní úrovni. Zejména vyzdvihuje význam silniční výchovy a poukazuje na to, že stanovy organizace předpokládají „pořádání kurzů ve školách“ na podporu většího povědomí o pravidlech silničního provozu.

Tragické dopravní nehody

Tyto iniciativy se odehrávají na pozadí tragických událostí, které se vyznačují vysokým počtem dopravních nehod, jichž se účastní zejména mladá generace.

„V mnoha případech špatná znalost nebo nedodržování bezpečnostních pravidel ohrožuje nejen bezpečnost řidičů, ale i bezpečnost ostatních.“

Investice do života

Papež na závěr označil čas věnovaný zvyšování povědomí o problematice silniční výchovy za „investici do života“.