Papež: Kéž jsou knihovny místy míru, oázami setkávání a svobodné diskuse

Papež František v sobotu 16. listopadu přijal ve vatikánském Apoštolském paláci účastníky konference Vatikánské knihovny „Conservata et perlecta aliis tradere. Knihovny v dialogu“, která se konala od 14. do 16. listopadu.

Vatican News

Účastníkům konference František ukázal „jako referenční postavu“ papeže Pia XI., Achilla Rattiho, kterého někteří badatelé nazývají „papežem knihovníkem“.

„Jako aktivní a konkrétní člověk, který se zajímal o oblast vědy a masmédií, prosazoval význam knihoven v mimořádně obtížném historickém okamžiku, mezi dvěma světovými válkami. Zatímco evropská kultura se zvrhávala v protichůdné ideologie, obdařil papež Vatikánskou knihovnu novými prostory; podporoval systematickou katalogizaci; otevřel praktickou školu pro knihovníky. Pod jeho ochranou se knihovna stala bezpečným místem pro mnoho učenců, dokonce i pro ty, kteří byli pronásledováni totalitními režimy, proti nimž tento papež vždy rozhodně vystupoval. Pius XI. nás podněcuje k zamyšlení nad vynalézavostí, odvahou a konkrétností díla, které vykonal. Dnes stojíme před stejně rozhodujícími kulturními a sociálními výzvami, které je třeba řešit nezbytnou aktualizací“, podotkl papež František.

Archivář a knihovník Svaté římské církve, mons. Angelo Zani

„Nejhorší riziko spočívá v tom, že světová válka, kterou po částech zažíváme, zpomalí pokrok, jehož jste sami svědky; riziko, že drahé zbraně připraví kulturu o prostředky, které jsou zapotřebí k jejímu šíření; že konflikty zabrání studentům ve studiu a výzkumu, zničí školy, univerzity a vzdělávací projekty. Válka ničí všechno!“. To byla nejsilnější pasáž papežova projevu k účastníkům konference vatikánské Apoštolské knihovny „Conservata et perlecta aliis tradere. Knihovny v dialogu.

Vatikánská knihovna uzavřela Memorandum o porozumění s Bahrajnským královstvím

„Mnohé kulturní instituce se ocitají bezbranné vůči násilí válek a drancování. Kolikrát se to již v minulosti stalo! Usilujme o to, aby se to už nikdy neopakovalo: na střet civilizací, ideologický kolonialismus a vymazávání paměti reagujme péčí o kulturu. Bylo by vážné, kdyby vedle mnoha bariér mezi státy vznikly také virtuální zdi. V tomto ohledu máte vy, knihovníci, důležitou úlohu nejen při obraně historického dědictví, ale také při šíření znalostí. Vyzývám vás, abyste i nadále pracovali na tom, aby vaše instituce byly místy míru, oázami setkávání a svobodné diskuse“, pokračoval římský biskup.

Bahrajnská delegace zdraví papeže Františka

Papež poté poukázal na některá „kritéria“ pro knihovníky. „Kéž dáváte přednost dlouhodobému studiu bez posedlosti okamžitými výsledky, podporujete v tichu a meditaci růst nového humanismu“. František také vyzval knihovny, aby v jejich práci „jednota převládla nad konflikty. Akademický výzkum nevyhnutelně vyvolává momenty kontroverze, které je třeba vést v rámci seriózní diskuse, aby se nedospělo do bodu předpojatosti. Knihovny musí být otevřené všem oblastem poznání a svědčit o společenství cílů mezi různými perspektivami“. Nakonec papež vybídl k „harmonizaci napětí mezi lokálním a globálním, přičemž je třeba mít na paměti, že nikdo není izolovaným jedincem, ale každý je osobou žijící ze sociálních vazeb a sítí, na nichž se má odpovědně podílet“.