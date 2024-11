Papež ke Kalasanské rodině: Trvejme na „normálních“ vztazích – dívejme se navzájem do očí

Papež František ve čtvrtek 28. listopadu přijal asi sedmdesátku řeholnic a řeholníků z různých kogregací, sdružených v Kalasanské rodině. Tato rodina vznikla před pětasedmdesáti lety a inspiruje se spojuje výchovným charismatem univerzálního patrona křesťanských škol, svatého Josefa Kalasanského, zakladatele řádu piaristů.

Jana Gruberová – Vatikán

„Bůh inspiroval svatého Josefa Kalasanského, aby zasvětil svůj život vzdělávání mladých lidí, zejména opomíjených a chudých, jako jejich „anděl strážný“, pozdravil papež František své hosty a definoval týmž výrazem výchovné a vzdělávací poslání dnešních učitelů. Poté zdůraznil dva aspekty důležité pro budoucnost Kalasánské rodiny: „odvážnou poslušnost vůči Prozřetelnosti a péči o integrální růst člověka“.

„Váš zakladatel, pocházející z dobře situované rodiny, pravděpodobně předurčený k „církevní kariéře“ - což je termín, který mě odpuzuje a měl by být zrušen -, který přišel do Říma se jmenováním na určité úrovni, neváhal narušit plány a vyhlídky svého života, aby se věnoval dětem ulice, které v tomto městě potkal. Tak vznikly zbožné školy: ani ne tak díky předem stanovenému a zaručenému plánu, ale díky odvaze jednoho dobrého kněze, který se dal zapojit do potřeb svých bližních tam, kde je před ně Bůh postavil. To je velmi krásné a chtěl bych i vás vyzvat, abyste si při svých rozhodnutích zachovali stejnou otevřenost a ochotu, příliš nekalkulovali, překonávali obavy a váhání, zvláště tváří v tvář mnoha novým nouzím našich dnů.“

Záběr z audience

Papež vyzval řeholníky a řeholnice, aby se pokusili definovat tyto nové druhy chudoby. Vyzval je také, aby se v reakci na nároky kladené těmito novými typy nouze vydávali jinými cestami než těmi, které byly vyšlapány v minulosti, a to i za cenu revize existujících šablon a za změněných očekávání.

„Druhý aspekt: péče o integrální růst člověka. Velkou novinkou zbožných škol bylo, že kromě pravd víry vyučovaly chudé mladé lidi i předmětům všeobecného vzdělání, integrovaly duchovní a intelektuální formaci a připravovaly tak zralé a schopné dospělé. V té době to byla prorocká volba, plně platná i dnes. V této souvislosti rád hovořím o tom, že v člověku je třeba vytvořit jednotu mezi „třemi inteligencemi“: inteligencí rozumu, srdce a rukou! Dnes je velmi naléhavé pomoci mladým lidem, aby dokázali uskutečnit tento druh syntézy, harmonickou jednotu tří inteligencí, aby „vytvořili jednotu“ v sobě a s druhými lidmi ve světě, který je naopak stále více tlačí směrem k roztříštěným pocitům a znalostem a individualismu ve vztazích“.

Záběr z audience

Papež podotkl, že je důležité trvat na „normálních“ vztazích, dívat se jeden druhému do očí, a nikoli na virtuálních vztazích přes mobilní telefon. V závěru římský biskup vyzdvihl jako pozitivní hledisko spolupráci a společnou cestu všech členských kongregací Kalasanské rodiny:

„S velkým potěšením sleduji, jak jste vy všichni – muži a ženy, zasvěcení muži a ženy i laici – v naslouchání Duchu svatému pocítili potřebu „vytvořit rodinu“, sjednotit své úsilí a sdílet své zkušenosti v síti lásky pro službu svým bratrům a sestrám. Je to Ježíšův styl a je to také styl církve“.