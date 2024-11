Papež k dobrovolníkům a bezdomovcům: Všichni dáváme i přijímáme

V pátek 8. listopadu přijal papež členy vídeňské skupiny „Begegnung im Zentrum” (Setkávání v centru), která se běžně schází v arcibiskupském paláci. Jedná se o uskupení lidí pocházejících z mnoha národů a příslušejících k různým náboženstvím, kteří se v duchu mezilidského bratrství snaží o vzájemnou pomoc a podporu těch členů, kteří si prošli náročnými životními zkušenostmi a žijí na ulici.

„Guten Morgen“, přivítal František své hosty v Sále papežů Apoštolského paláce a požádal je o vyřízení pozdravů vídeňskému arcibiskupovi, kardinálu Schönbornovi, který skupinu pravidelně vítá ve své rezidenci. Jak poznamenal, navzdory různému původu a náboženské příslušnosti, či leckdy závažným životním okolnostem existuje pro všechny lidi něco společného:

„Jsme bratři a sestry, jsme dětmi jediného Boha. To nás všechny spojuje a velice mne těší, že tato skutečnost nabývá na konkrétnosti, když si navzájem pomáháte a při vašich setkáních sdílíte to, co každý může nabídnout.“

Není totiž pravda, že někteří lidí (v tomto případě dobrovolníci, poskytující pomoc) jsou pouhými dárci, a jiní zase jen příjemci, vyzdvihl František.

„Všichni jsme dárci i příjemci, opravdu všichni, potřebujeme jeden druhého navzájem a jsme povoláni k tomu, abychom se vzájemně obohacovali, což se neděje jenom hmotnými dary, nýbrž také prostřednictvím prostého úsměvu, přátelského gesta, bratrského pohledu, upřímného naslouchání, nezištné služby.“

Snažme se proto v každé chvíli učinit ze svého života dar pro druhé, vyzdvihl papež a dodal:

„Tehdy totiž jednáme tak, jak nám řekl Bůh, tedy milujeme se navzájem, jako nás miloval On. Děkujme Bohu za dar jeho lásky, která k nám přichází také prostřednictvím dobrých lidí v našem okolí. Bůh nás miluje nehledě na žádnou mez či obtíže. Každý z nás je v jeho očích jedinečný a nikdy na nás nezapomíná.“