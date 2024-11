Papež vyzdvihl potřebu vzdělávacího spojenectví mezi rodinami, školami a společností

Při setkání s delegací italského nakladatelství „La Scuola“, založeného s přispěním otce svatého Pavla VI., papež František zdůraznil, že je důležité šířit katolicky inspirované texty, které předávají „důvěru a odvahu“. Poté přidal anekdotu, aby zdůraznil význam jednoty mezi rodinami a školami: za „špatné slovo“, které řekl, když mu bylo devět let, ho pokárala stejnou měrou matka i učitelka.

„Budoucnost patří novým generacím a ty ji budou moci budovat, pokud jim učitelé, které vychováváte, budou umět předat důvěru a odvahu, pokud texty, které připravujete, dokážou rozvíjet touhu po poznání a moudrosti.“

Tuto výzvu k vytváření vzdělávacích prostorů ve spojení s rodinami, kde se „mysl a srdce“ otevírají světu, adresoval papež František delegaci nakladatelství La Scuola, zaměřeného na vydávání učebních textů, kterou dnes 21. listopadu přijal v Papežském sále Apoštolského paláce. František znovu vznesl výzvu k „výchovnému paktu“, který by spojil rodiny, školy a společnost.

Záběr z audience

Výchovný pakt, který by dokázal sjednotit rodiny, školy a celou společnost, dnes „selhal“, analyzoval papež František, který v této souvislosti vyprávěl anekdotu ze svého dětství.

„Vzpomínám si, že v naší době existovala velká jednota a spolupráce,“ vyprávěl svým hostům: „Jednou jsem řekl paní učitelce sprosté slovo, bylo mi devět let. Paní učitelka, taková paní - měl jsem ji rád, chodil jsem k ní až do její smrti - zavolala mamince, chvíli si povídaly a pak předvolaly mně. Maminka pak řekla: 'Omluv se paní učitelce', a já jsem se omluvil. Byl jsem šťastný, že to proběhlo tak snadno. Ale pak, když jsem přišel domů, tak na mne čekalo druhé dějství“.

„Dneska je to kolikrát obráceně,“ odsoudil papež František: “Rodiče si chodí stěžovat, protože učitelka udělala dítěti tohle....To není dobré!“ „Vychovávat znamená dobře myslet, dobře cítit, dobře konat, ale v harmonii,“ uzavřel papež.