Papež František píše účastníkům italské synody

„Jsme povoláni dívat se na společnost, v níž žijeme, pohledem soucitu, abychom se připravili na budoucnost a překonali neevangelijní postoje, jako je nedostatek naděje, pocit toho, že jsme oběti, strach, uzavřenost“, píše papež v poselství, které zaslal účastníkům prvního synodálního shromáždění církví v Itálii, které se 15. do 17. listopadu koná v Římě.

Vatican News

„Synodální cesta rozvíjí energie, aby církev mohla co nejlépe plnit svůj závazek vůči zemi,“ vysvětluje František, který znovu oživuje tři poselství svěřená italské církvi na květnovém setkání: ‚pokračovat v cestě, společně tvořit církev a být církví otevřenou‘.

„Tyto pokyny se neomezují na jednu ze tří fází - narativní, sapienciální, prorockou - vaší cesty, ale týkají se života církve v Itálii v současném kontextu,“ upřesňuje papež, podle něhož “syntézy shromážděné místními církvemi svědčí o živosti, která se projevuje v putování, v pěstování pospolitosti a ve stylu otevřenosti. Jsou to příběhy, v nichž působil Duch svatý, který poukazuje na prioritní rozměry, aby se určité procesy daly znovu do pohybu, aby se učinila odvážná rozhodnutí, aby se znovu začalo hlásat proroctví evangelia, aby se lidé stali misionářskými učedníky“.

„Nebojte se pozvednout své plachty do větru Ducha!“, vybízí papež „lid“ shromážděný v bazilice sv. Pavla za hradbami: „nadále otcovsky a s láskou provázejte tuto cestu a s Boží pomocí přebírejte odpovědnost za to, co bude rozhodnuto“. S vědomím historie církevních konferencí, které vyznačovaly cestu církve v Itálii v desetiletích po II. vatikánském koncilu, budete schopni vést společenství na cestě společenství, účasti a poslání“.