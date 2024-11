Papež: Ať církev otevře dveře diskriminovaným ženám a zraněným rodinám

Na setkání s akademickou obcí Papežského teologického institutu Jana Pavla II. ve Vatikánu František vyzývá k dialogu s vědci a kulturními instituty různých směrů a připomíná, že síla rodiny spočívá v její schopnosti milovat.

Benedetta Capelli - Vatikán



Synodální styl, jak čelit výzvám, k nimž jsou rodiny povolány, a zároveň ukázat jejich plodnost, jejich bratrství v následování evangelia. To je jedna ze silných myšlenek, které papež František vyjádřil při audienci u akademické obce Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině. Papež připomněl závěrečný dokument Synody o synodalitě a zdůraznil význam manželství a rodiny pro život národů: „Církev o ně vždy pečovala, podporovala je a evangelizovala,“ vysvětlil.



Bohužel existují země, kde veřejné orgány nerespektují důstojnost a svobodu, na které má každá lidská bytost jako Boží dítě nezadatelné právo. Často omezení a vnucování tíží zejména ženy a nutí je do podřízených pozic, a to je velmi špatné.



František dodává, že ženy patřily mezi Ježíšovy učedníky, v plánu spásy „není rozdílu mezi muži a ženami“, protože oba patří Kristu.

Dobré víno



„Svátost manželství,“ přibližuje papež, „je jako dobré víno, které se podávalo na svatební hostině v Káně. Rodina je tedy jako „otevřený a přívětivý příbytek“ ve stylu prvních křesťanských společenství, kde „žádná ekonomická ani sociální omezení“ nebránila lidem žít podle Ježíše. „Vstup do církve,“ dodává, „vždy znamená inauguraci nového bratrství, založeného na křtu, které přijímá cizince, a dokonce i nepřítele“. Církev, která nezavírá dveře těm, kdo ve víře zápasí, ale také je doprovází tím, že nese břemeno jejich bolesti.



„Logika pastorační integrace je klíčem k pastoračnímu doprovázení“ těch, kdo „žijí v nesezdaném soužití a odkládají manželský závazek na neurčito“, a rozvedených a znovu sezdaných. „Jsou pokřtěni, jsou to bratři a sestry, Duch svatý do nich vlévá charisma pro dobro všech“: jejich přítomnost v církvi svědčí o jejich touze vytrvat ve víře navzdory ranám bolestných zkušeností.



Žádné vylučování



Láska, zdůrazňuje papež, je klíčem k udržení rodiny založené na manželství.



„Síla rodiny spočívá v podstatě v její schopnosti milovat a učit, jak milovat“; jakkoli může být rodina zraněná, „vždy může růst z lásky“. V rodinách se zranění hojí láskou.



Budování harmonie



Pro rodinu existují výzvy, které mají kořeny v rozkolu mezi církví a kulturou, „dramatu našeho věku“, jak to nazval Jan Pavel II. Proto, vycházeje z pokynů poslední synody, je zapotřebí „závazek překonávat kulturní odcizení nebo konflikty, budovat harmonii a porozumění mezi národy“. To je východiskem pro spolupráci a rozvoj „kritického porozumění postojům různých společností a kultur k manželství a rodině“. Proto vyzývá papež k dialogu „s vědci a kulturními institucemi, a to i rozdílných směrů, jak se to již děje s univerzitou Roma Tre a Národním ústavem pro rakovinu“.



Živé kameny



František doufá, že Institut Jana Pavla II. pomůže manželům a rodinám v jejich poslání.



Má jim pomoci být živými kameny církve a svědky věrnosti, služby, otevřenosti životu a přijetí. Kráčejme společně v následování Krista! Tento synodální styl odpovídá velkým výzvám dneška, před nimiž jsou rodiny znamením plodnosti a bratrství založeného na evangeliu.



Synodalita především naslouchá Božímu slovu, ale také „hlasům druhých, protože Bůh mluví ke všem“.