František: Vychovávat mladé lidi ke službě druhým, překonávat lhostejnost

Papež přijal delegaci volených zástupců a správců z jižní Francie a vyzval je, aby se zasadili o zapojení nových generací do přijetí seniorů, zdravotně postižených, chudých a migrantů, jakož i o doprovázení v závěru života pomocí paliativní péče.

Alessandro Di Bussolo - Vatikán

Je naléhavě nutné „nabídnout mladým lidem výchovu, která je nasměruje k potřebám druhých a umí povzbudit smysl pro angažovanost“, protože „lhostejnost zabíjí lidskou citlivost“, a také rozvíjet využívání paliativní péče k „doprovázení života až k jeho přirozenému konci“. V tom „mají politika a náboženství společné a sdílené zájmy“ a jsou si vědomy role, kterou musí „hrát pro společné dobro“. Tyto výzvy adresoval papež František delegaci volených zástupců a správců z jihu Francie, kterou přijal dnes, v sobotu 30. listopadu, na audienci.

Záběr z audience

Jižní Francie, křižovatka tradic

Při pozdravu svých hostů papež zdůraznil, že „tato pouť do Říma je odvážným krokem a svědčí o touze spojit život z víry s životem mužů a žen na odpovědných pozicích“. A připomněl, že jejich region byl ve své staleté historii „dějištěm událostí, které jej utvářely, a je na vás, abyste je zhodnotili a předali toto dědictví budoucím generacím“. Papež připomněl umělce Frédérica Mistrala, básníka Provence, Alphonse Daudeta a Marcela Pagnola, „kteří uměli ve svých dílech interpretovat vůně Provence“.

Váš region je navíc silně charakterizován svým středomořským rozměrem a nachází se na křižovatce, kde se sbíhají různé vlivy a tradice, které však také vyvolávají střety, jež musíte pravidelně řešit.

Vaším posláním proto je, jak zopakoval František během své cesty do Marseille v září 2023, „být místem, kde se setkávají různé země a skutečnosti na základě lidskosti, kterou všichni sdílíme, a nikoliv ideologií, které rozdělují lidi, které rozdělují zemi“.

Záběr z audience

Zapojení mladých lidí do reálného světa

První papežovou výzvou je zamyslet se dnes nad „naléhavostí nabídnout mladým lidem vzdělání, které je nasměruje k potřebám druhých“ a podnítí jejich smysl pro angažovanost. Dospívající mladý člověk, jak zdůraznil, „potřebuje ideál, protože je v podstatě velkorysý, je v podstatě otevřený existenciálním otázkám“. Vskutku „ti, kdo si myslí, že mladí lidé netouží po ničem jiném než po tom, aby seděli na gauči nebo na sociálních sítích, se mýlí“.

Zapojení mladých lidí, jejich zapojení do reálného světa, do návštěvy starých nebo postižených lidí, do návštěvy chudých nebo přistěhovalců, jim otevírá radost z přijetí a darování, a nabízí tak určitou útěchu lidem, kteří se stali neviditelnými kvůli zdi lhostejnosti. Je zvláštní, jak lhostejnost zabíjí lidskou citlivost: jak ji zabíjí!

Záběr z audience

Pravda o zásadní otázce konce života

Papež František poté požádal politické představitele jižní Francie, aby zajistili, že „debata o zásadní otázce konce života bude vedena v pravdě. Jde o doprovázení života k jeho přirozenému konci prostřednictvím širšího rozvoje paliativní péče“.

Jak víte, lidé na konci života potřebují podporu pečovatelů, kteří jsou věrni svému poslání, jímž je poskytovat péči, úlevu, i když se nemohou vždy uzdravit. Slova nejsou vždy užitečná, ale vzít nemocného za ruku, to dělá tolik dobrého, a to nejen nemocnému, ale i nám.

Záběr z audience

Politika a náboženství, sdílená role pro společné dobro

Papež na závěr vyjádřil radost nad tím, že jeho hosté, kteří mají „odpovědnost v ekonomické a sociální oblasti“, se zajímají o poselství církve a věnují čas tomu, aby se s ní lépe seznámili, a to prostřednictvím setkání, která jsou naplánována během jejich pouti. Protože ačkoli jsou politika a náboženství odlišné, „mají společné a sdílené zájmy a všichni si různým způsobem uvědomujeme roli, kterou musíme hrát pro společné dobro“.

Církev chce povzbudit duchovní síly, které činí veškerý společenský život plodným, a vy můžete počítat s její pomocí.