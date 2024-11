František: Válka na Ukrajině je ostudná, místo zbraní je potřeba dialog

Na závěr středeční generální audience papež připomněl tisícidenní konflikt na Ukrajině a vyzval k tomu, aby konfrontace ustoupila jednání. Poté přečetl dopis ukrajinského univerzitního studenta, který píše: „Chtěl bych utéct a vrátit se do dětství, kdy mě objímala matka. Až budete vzpomínat na naši zemi, vzpomeňte si nejen na utrpení, ale také na lásku“.

Edoardo Giribaldi - Vatikán



„Když mluvíte o naší bolesti, když vzpomínáte na tisíc dní utrpení, vzpomeňte také na tisíc dní lásky, protože jen láska, víra a naděje dávají ranám pravý smysl.“



Slova z dopisu ukrajinského studenta volí papež František k připomenutí tisíce dní od začátku konfliktu na Ukrajině na závěr dnešní generální audience 20. listopadu. "Je to "tragické výročí kvůli obětem a zkáze, která byla způsobena", říká papež. „Ale zároveň hanebná ostuda pro celé lidstvo,“ dodává a jeho hlas se téměř láme dojetím:



To by nás však nemělo odradit od toho, abychom stáli při mučeném ukrajinském lidu, ani od toho, abychom prosili o mír a usilovali o to, aby zbraně ustoupily dialogu a střety setkání.



„Buďte svědky naší víry“



„Prosím, nemluvte jen o našem utrpení,“ píše univerzitní student v dopise, který František čte na Svatopetrském náměstí. " Buďte také svědkem naší víry," žádá mladík, "i když je nedokonalá, její hodnota se tím nesnižuje", a malujte "bolestnými tahy štětce obraz Zmrtvýchvstalého Krista". Válka pro tohoto studenta znamená "příliš mnoho mrtvých" a tisíc dní prožitých "ve městě, kde střely zabíjejí a zraňují desítky civilistů".



Členové ukrajinské diaspory a její příznivci se účastní demonstrace před ruským velvyslanectvím v polské Varšavě.

„Dítě v objetí matky“



Svědectví o „mnoha slzách“ přimělo studenta k touze uprchnout ze své země, kterou dnes zastupovala první dámaOlena Zelenská, přítomná na generální audienci:



„Chtěl bych se vrátit k tomu, že jsem dítě objímané matkou, upřímně bych chtěl být v tichu a lásce.“



Papež zdraví ukrajinskou první dámu Olenu Zelenskou

"Když bolest zraňuje, znamená to, že miluješ"



V temnotě bolesti však student nachází sílu děkovat Bohu, protože v utrpení „se učím více milovat“. Není to „jen cesta k hněvu a zoufalství“: bolest, „pokud je založena na víře, je dobrou učitelkou lásky“.



„Pokud tě bolest [druhých] zraňuje, znamená to, že miluješ“.

„Teprve láska, víra a naděje dávají zraněním skutečný smysl“



V závěru dopisu je opětovná výzva k připomenutí "tisíce dní lásky", které prožil, byť v bolesti, ukrajinský lid. To proto, píše student, že „pouze láska, víra a naděje dávají ranám pravý smysl“. Výzva a dopis následují po dopise, který František zaslal arcibiskupovi Visvaldovi Kulbokasovi, apoštolskému nunciovi na Ukrajině.



Kristus Král a Zasvěcení Panny Marie



Papež připomněl slavnost Krista Krále, která se bude slavit příští neděli. "Vyzývám každého, aby rozpoznal přítomnost Hospodina ve svém vlastním životě," vyzval František, "a podílel se tak na budování jeho království lásky a míru." Zítra se u příležitosti liturgické památky Zasvěcení Panny Marie bude slavit Den pro Orantibus. "Řeholní sestry povolané Pánem ke kontemplativnímu životu ujišťujeme o naší blízkosti," říká papež a doufá v "nezbytnou duchovní a materiální podporu církevního společenství" řeholních společenství.