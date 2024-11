Papež odsoudil 'masakr' žen a dětí v Gaze

Papež František se modlí za mír ve světě, odsuzuje násilné útoky na nevinné lidi v Gaze a vyjadřuje blízkost obětem teroristického útoku v Čadu a záplav ve Španělsku.

Francesca Merlo



Když se v pátek, na svátek Všech svatých, shromáždili věřící na Svatopetrském náměstí, papež František opět nabídl a požádal o modlitby za mír ve světě.



Modlitba za oběti války



Jako to dělá často, obrátil papež František své myšlenky na Ukrajinu, Myanmar a Jižní Súdán a žádal o mír na Blízkém východě. „Bratři a sestry, válka je vždy porážkou, vždy!“ řekl papež. Válku označil za "hanebnou" a vysvětlil, že "je to triumf lži a falešnosti, snaha o maximální zisk pro sebe a maximální škodu pro protivníka, pošlapávání lidských životů, životního prostředí, infrastruktury - všeho; a to vše maskované lží".



Papež František dodal, že ve válce přichází o život nespočet nevinných lidí, a obrátil svou pozornost zejména na "153 žen a dětí zmasakrovaných v posledních dnech v Gaze".



Blízkost obětem teroristického útoku v Čadu



Papež František poté obrátil své myšlenky i k obětem nedávného útoku v Čadu. Čtyři desítky vojáků zahynuly 27. října při útoku členů džihádistické skupiny Boko Haram na armádní základnu poblíž nigerijských hranic. Papež vyjádřil svou blízkost obětem a jejich rodinám.



Modlitby za oběti valencijské bouře



Papež rovněž požádal o modlitby za obyvatele Pyrenejského poloostrova, zejména za valencijskou komunitu, kterou zdevastovala bouře „DANA“. Papež se modlil "za zemřelé a jejich blízké a za všechny postižené rodiny" a dodal: "Kéž Hospodin podepře ty, kdo trpí, i ty, kdo přinášejí pomoc. Jsme obyvatelům Valencie nablízku".