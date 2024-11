PODCAST - Papež při Anděl Páně: Naslouchání Kristu přináší světlo do našich srdcí

Papež František se zamýšlí nad dnešním čtením z Janova evangelia a povzbuzuje křesťany, aby se nechali vést Božím slovem.

Poslechněte si papežovu promluvu v češtině

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři a sestry, hezkou neděli!

Dnešní liturgické evangelium (J 18,33-37) představuje Ježíše před Pilátem Pontským: byl vydán římskému prokurátorovi, aby ho odsoudil k smrti. Mezi Ježíšem a Pilátem však začíná krátký dialog. Prostřednictvím Pilátových otázek a Kristových odpovědí se proměňují zejména dvě slova, která získávají nový význam. Dvě slova: slovo „král“ a slovo „svět“.

Nejprve se Pilát ptá Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ (v. 33). Uvažuje jako úředník říše a chce pochopit, zda muž, který stojí před ním, představuje hrozbu: král je pro něj autorita, která vládne všem svým poddaným. To by pro něj mohlo představovat hrozbu, že? Ježíš o sobě tvrdí, že je král, to ano, ale zcela jiným způsobem! Ježíš je králem v tom, že je svědkem: je tím, kdo mluví pravdu (srov. v. 37). Královská moc Ježíše, vtěleného Slova, spočívá v jeho pravdivém slově, účinném slově, které proměňuje svět.

Svět: zde je druhý moment. „Svět“ Piláta Pontského je svět, kde silní vítězí nad slabými, bohatí nad chudými, násilníci nad mírnými, tedy svět, který bohužel dobře známe. Ježíš je král, ale jeho království není z tohoto světa (v. 36). Ježíšův svět je ve skutečnosti nový svět, věčný svět, který Bůh připravuje pro všechny tím, že dal svůj život za naši spásu. Je to nebeské království, které Kristus přináší na zem vylitím milosti a pravdy (srov. J 1,17). Svět, jehož je Ježíš králem, vykupuje stvoření zničené zlem mocí samotné božské lásky, která skrze Ježíše zachraňuje stvoření, protože Ježíš osvobozuje, Ježíš odpouští, Ježíš dává pokoj a spravedlnost. Řeknete: „Ale je to pravda, otče?“ - „Ano." Jak je na tom tvá duše? Je v ní něco těžkého? Nějaké staré viny? Ježíš vždycky odpouští. Ježíš se nikdy neunaví odpouštět. To je Ježíšovo království. Pokud je ve vás něco zlého, požádejte o odpuštění. A on vždycky odpustí.

Bratři a sestry, Ježíš mluví k Pilátovi z velké blízkosti, ale zůstává mu vzdálený, protože žije v jiném světě. Pilát se neotevírá pravdě, i když ji má před sebou. Nechá Ježíše ukřižovat a na kříž nařídí napsat: „Král židovský “ (J 19,19), aniž by však pochopil význam těchto slov. Kristus však přišel na svět, na tento svět: Kdo je z pravdy, slyší jeho hlas (srov. J 18,37). Je to hlas Krále vesmíru, který nás zachraňuje.

Bratři a sestry, naslouchání Kristu přináší světlo do našich srdcí a životů. Zkusme se tedy sami sebe zeptat, každý se ptejme ve svém srdci: mohu říci, že Ježíš je můj „král“? Nebo mám ve svém srdci jiné „krále“? V jakém smyslu? Je jeho slovo mým průvodcem, mou jistotou? Vidím v něm milosrdnou tvář Boha, který vždy odpouští, který na nás čeká, aby nám odpustil?

Prosme společně Marii, služebnici Páně, zatímco s nadějí očekáváme Boží království.