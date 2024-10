„Zamiloval si nás", papežova encyklika o Nejsvětějším Srdci Ježíšově

„Dilexit nos“, Františkova čtvrtá encyklika, obnovuje tradici a aktuálnost myšlenky „o lidské a božské lásce Srdce Ježíše Krista“ a vyzývá nás k obnově jeho autentické zbožnosti, abychom nezapomněli na laskavost víry, radost z toho, že se dáváme do služby, a na zápal poslání: protože Ježíšovo Srdce nás podněcuje k lásce a posílá nás k našim bratřím a sestrám.

Alessandro Di Bussolo - Vatikán



„On si nás zamiloval“, říká svatý Pavel na adresu Krista (Řím 8,37), abychom poznali, že od této lásky nás „nikdy nic nemůže odloučit“ (Řím 8,39). Takto začíná čtvrtá encyklika papeže Františka, nazvaná z incipitu „Dilexit nos“ a věnovaná lidské a božské lásce Srdce Ježíše Krista: „Jeho otevřené Srdce jde před námi a očekává nás bez podmínek, aniž by vyžadovalo nějaký předchozí předpoklad, aby nás mohlo milovat a nabídnout nám své přátelství: On nás miloval první (srov. 1 J 4,10). Díky Ježíši „jsme poznali a uvěřili lásce, kterou má Bůh v nás“ (1 J 4,16)“ (1).

Kristova láska představovaná v jeho svatém Srdci

Ve společnosti - píše papež -, v níž se množí „různé formy religiozity bez odkazu na osobní vztah s Bohem lásky“ (87), zatímco křesťanství často zapomíná na „něžnost víry, radost z oddanosti službě, vroucnost poslání od člověka k člověku“ (88), papež František navrhuje nové prohloubení na Kristovu lásku představovanou v jeho svatém Srdci a vyzývá nás, abychom obnovili svou autentickou zbožnost a pamatovali, že v Kristově Srdci „můžeme najít celé evangelium“ (89): V jeho Srdci „konečně poznáváme sami sebe a učíme se milovat“ (30).

Zdá se, že svět ztratil své srdce

František vysvětluje, že setkáním s Kristovou láskou „se stáváme schopnými splétat bratrské svazky, uznávat důstojnost každé lidské bytosti a společně pečovat o náš společný domov“, jak nás k tomu vyzývá ve svých sociálních encyklikách Laudato si ' a Fratelli tutti (217). A před Srdcem Kristovým prosí Hospodina, „aby se znovu slitoval nad touto zraněnou zemí“ a vylil na ni „poklady svého světla a lásky“, aby svět, „přežívající uprostřed válek, sociálně-ekonomické nerovnováhy, konzumerismu a používání technologií proti člověku, mohl znovu získat to nejdůležitější a nejpotřebnější: srdce“ (31). Při oznámení přípravy dokumentu na konci generální audience 5. června dal papež najevo, že pomůže rozjímat o aspektech „Pánovy lásky, které mohou osvětlit cestu církevní obnovy; ale také mohou říci něco smysluplného světu, který jako by ztratil své srdce“. A to v době, kdy probíhají oslavy 350. výročí prvního zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova svaté Markétě Marii Alacoque v roce 1673, které skončí 27. června 2025.

Důležitost návratu k srdci

Encyklika o úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, otevřená krátkým úvodem a rozdělená do pěti kapitol, shromažďuje, jak bylo oznámeno v červnu, „cenné úvahy předchozích magisteriálních textů a dlouhé historie sahající až k Písmu svatému, aby dnes celé církvi znovu nabídla tuto zbožnost plnou duchovní krásy“.

První kapitola „Důležitost srdce“ vysvětluje, proč je nutné „vrátit se k srdci“ ve světě, v němž jsme v pokušení „stát se nenasytnými konzumenty a otroky soukolí trhu“ (2). Činí tak na základě analýzy toho, co rozumíme pod pojmem „srdce“: Bible o něm hovoří jako o jádru, „které se skrývá za vším zdáním“ (4), o místě, kde „nezáleží na tom, co se ukazuje navenek nebo co je skryto, tam jsme sami sebou“ (6). K srdci vedou otázky, na nichž záleží: jaký smysl chci, aby měl můj život, moje rozhodnutí nebo moje činy, kdo jsem před Bohem (8). Papež poukazuje na to, že současné znehodnocování srdce vychází z „řeckého a předkřesťanského racionalismu, postkřesťanského idealismu a materialismu“, takže ve velkém filozofickém myšlení byly upřednostňovány pojmy jako „rozum, vůle nebo svoboda“. A nenašlo se místo pro srdce, „dokonce ani myšlenka osobního středu“, který může vše sjednotit, totiž láska, nebyla široce rozvinuta (10). Místo toho je podle papeže třeba uznat, že „já jsem mé srdce, protože to je to, co mě odlišuje, konfiguruje mě v mé duchovní identitě a uvádí mě do společenství s ostatními lidmi“ (14).



Svět se může měnit počínaje srdcem

Právě srdce „spojuje fragmenty“ a umožňuje „jakékoli autentické pouto, protože vztah, který není budován srdcem, není schopen překonat roztříštěnost individualismu“ (17). Spiritualita světců, jako byl Ignác z Loyoly (přijmout přátelství s Pánem je záležitostí srdce) a svatý John Henry Newman (Pán nás zachraňuje tím, že promlouvá k našemu srdci ze svého svatého Srdce), nás učí, píše papež František, že „před Srdcem Ježíšovým, živým a přítomným, naše mysl, osvícená Duchem, chápe Ježíšova slova“ (27). A to má sociální důsledky, protože svět se může změnit „počínaje srdcem“ (28).

„Skutky a slova lásky“

Druhá kapitola je věnována Kristovým skutkům a slovům lásky. Gesta, jimiž s námi jedná jako s přáteli a ukazuje, že Bůh „je blízkost, soucit a něha“, vidíme v jeho setkání se Samaritánkou, s Nikodémem, s prostitutkou, s cizoložnou ženou a se slepcem na cestě (35). Jeho pohled, který „zkoumá hlubiny tvé bytosti“ (39), ukazuje, že Ježíš „věnuje veškerou svou pozornost lidem, jejich starostem, jejich utrpení“ (40). A to takovým způsobem, „že obdivuje dobré věci, které v nás rozpoznává“ jako v případě setníka, i když je ostatní ignorují (41). Jeho nejvýmluvnějším slovem lásky je „přibití na kříž“ poté, co oplakal svého přítele Lazara a trpěl v Olivové zahradě, vědom si vlastní násilné smrti „z rukou těch, které tak miloval“ (46).

Tajemství srdce, které tolik milovalo

Ve třetí kapitole „Toto je Srdce, které tolik milovalo“ papež připomíná, jak Církev uvažuje a v minulosti uvažovala „o svatém tajemství Srdce Páně“. Činí tak s odkazem na encykliku Pia XII. Haurietis aquas, o úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (1956). Dává jasně najevo, že „úcta k Srdci Kristovu není uctíváním orgánu odděleného od Ježíšovy osoby“, protože uctíváme „celého Ježíše Krista, Božího Syna, který se stal člověkem, představovaného jeho obrazem, v němž je zvýrazněno jeho srdce“ (48). Obraz tělesného Srdce, zdůrazňuje papež, nám pomáhá ve zbožnosti kontemplovat, že „láska Srdce Ježíše Krista nezahrnuje pouze božskou lásku, ale rozšiřuje se i na city lidské náklonnosti“ (61) Jeho Srdce, cituje dále František Benedikta XVI. jeho obsahuje „trojí lásku“: citlivou lásku jeho tělesného srdce „a jeho dvojí duchovní lásku, lidskou a božskou“ (66), v níž nacházíme „nekonečné v konečném“ (64).

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je syntézou evangelia

Vize několika světců, kteří byli zvláště oddáni Srdci Kristovu - upřesňuje František - „jsou krásnými podněty, které mohou motivovat a přinést mnoho dobrého“, ale „nejsou něčím, čemu by věřící byli povinni věřit, jako by to bylo slovo Boží“. Papež pak připomíná Pia XII. a dodává, že nelze říci, že by tento kult „vděčil za svůj vznik soukromým zjevením“. Naopak, „úcta k Srdci Kristovu je pro náš křesťanský život nezbytná, nakolik znamená plnou otevřenost víry a adorace vůči tajemství božské a lidské lásky Páně, a to natolik, že můžeme znovu potvrdit, že Nejsvětější Srdce je syntézou evangelia“ (83). Papež nás pak vyzývá, abychom obnovili úctu ke Kristovu Srdci také proto, abychom čelili „novým projevům ‚spirituality bez těla‘, které se ve společnosti množí“ (87). Je třeba se vrátit k „vtělené syntéze evangelia“ (90) tváří v tvář „společenstvím a pastýřům zaměřeným pouze na vnější aktivity, strukturálním reformám postrádajícím evangelium, obsedantním organizacím, světským projektům, sekularizovanému myšlení, na různé návrhy předkládané jako požadavky, které někdy předstírají, že je nutné je vnutit všem“ (88).

Zkušenost lásky, „která dává pít"

V posledních dvou kapitolách papež František vyzdvihuje dva aspekty, které by „úcta k Nejsvětějšímu Srdci měla spojovat, aby nás nadále živila a přibližovala evangeliu: osobní duchovní zkušenost a komunitní a misijní angažovanost“ (91). Ve čtvrté části „Láska, která dává pít“ znovu čte Písmo svaté a spolu s prvními křesťany rozpoznává Krista a jeho otevřený bok v „tom, kterého probodli“ a kterého Bůh sám označuje v proroctví knihy Zachariáš. Otevřený pramen pro lidi, který má uhasit jejich žízeň po Boží lásce, „smýt hřích a nečistotu“ (95). O „ráně v Ježíšově boku jako prameni vody Ducha“ se zmiňovalo několik církevních otců, především svatý Augustin, který „otevřel cestu úctě k Nejsvětějšímu Srdci jako místu osobního setkání s Pánem“ (103). Postupně tento zraněný bok, připomíná papež, „začal nabývat podoby srdce“ (109) a uvádí několik světic, které „vyprávěly o zkušenostech svého setkání s Kristem, charakterizovaného spočíváním v Srdci Páně“ (110). Mezi ctiteli moderní doby encyklika hovoří především o svatém Františku Saleském, který svůj program duchovního života zobrazuje „srdcem probodnutým dvěma šípy, uzavřeným v trnové koruně“ (118)

Zjevení svaté Markétě Marii Alacoque

Pod vlivem této spirituality vypráví svatá Markéta Marie Alacoque o zjeveních Ježíše v Paray-le-Monial v době od konce prosince 1673 do června 1675. Jádro poselství, které je nám předáváno, lze shrnout do slov, která svatá Markéta slyšela: „Pohleďte na to Srdce, které tak miluje lidi a které se neštítí ničeho, až se vyčerpává a stravuje, aby jim vydalo svědectví o své Lásce “ (121).

Terezie z Lisieux, Ignác z Loyoly a Faustyna Kowalská

O svaté Terezii z Lisieux dokument připomíná, že Ježíše nazývá „tím, jehož srdce bije v jednotě s mým“ (134), a její dopisy sestře Marii, které pomáhají nesoustředit úctu k Nejsvětějšímu Srdci „na smutný aspekt“ těch, kdo chápali zadostiučinění jako „primát oběti“, ale na důvěru „jako nejlepší oběť, milou Srdci Kristovu“ (138). Jezuitský papež také věnuje několik pasáží encykliky místu Nejsvětějšího Srdce v dějinách Tovaryšstva Ježíšova a zdůrazňuje, že svatý Ignác z Loyoly ve svých Duchovních cvičeních navrhuje exercitantům „vstoupit do Srdce Kristova“ v dialogu srdce se srdcem. V prosinci 1871 zasvětil otec Beckx Tovaryšstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a otec Arrupe tak učinil znovu v roce 1972 (146). Připomíná se, že zkušenosti svaté Faustyny Kowalské znovu nastolují pobožnost „se silným důrazem na slavný život Zmrtvýchvstalého a na Boží milosrdenství“ a motivován jimi svatý Jan Pavel II. také „úzce spojil své úvahy o milosrdenství s úctou k Srdci Kristovu“ (149). Když hovoří o „útěšné zbožnosti“, encyklika vysvětluje, že před znameními umučení, která uchovává Srdce Zmrtvýchvstalého, je nevyhnutelné, „že věřící touží odpovědět“ také „na bolest, kterou Kristus přijal na sebe z tolikeré lásky“ (151). A žádá, „aby se nikdo nevysmíval projevům věřícího zápalu věrného Božího lidu, který se ve své lidové zbožnosti snaží utěšovat Krista“ (160). Abychom pak „v touze potěšit ho vyšli potěšeni“ a „i my mohli utěšovat ty, kdo se ocitají v jakémkoli soužení“ (162).

Oddanost Kristovu Srdci nás posílá k bratřím

Pátá a závěrečná kapitola „Láska pro lásku “ prohlubuje komunitní, sociální a misijní rozměr každé autentické oddanosti Srdci Kristovu, která, jak nás „vede k Otci, posílá nás k bratřím“ (163). Ve skutečnosti je láska k bratřím „největším gestem, které mu můžeme nabídnout na oplátku za tuto lásku“ (167). Při pohledu do dějin spirituality papež připomíná, že misionářské nasazení svatého Charlese de Foucauld z něj učinilo „univerzálního bratra“: „nechal se formovat Kristovým Srdcem a chtěl přijmout do svého bratrského srdce celé trpící lidstvo“ (179). František pak mluví o „nápravě“, jak to vysvětlil svatý Jan Pavel II: „tím, že se společně obětujeme Srdci Kristovu, 'nad troskami nahromaděných nenávistí a násilím může být vybudována civilizace lásky, po níž se tolik touží, království Srdce Kristova“ (182).

Poslání přimět svět k lásce

Encyklika znovu připomíná spolu se svatým Janem Pavlem II. že „zasvěcení se Srdci Kristovu „je třeba přirovnat k misijní činnosti samotné církve, protože odpovídá na touhu Ježíšova Srdce šířit ve světě prostřednictvím údů jeho Těla jeho naprostou oddanost Království“. V důsledku toho se prostřednictvím křesťanů „láska vlévá do lidských srdcí, aby se budovalo Tělo Kristovo, jímž je církev, a aby se také budovala společnost spravedlnosti, míru a bratrství“ (206). Abychom se vyhnuli velkému riziku, které zdůraznil svatý Pavel VI. a které spočívá v tom, že v misii „se mnoho říká a mnoho dělá, ale šťastné setkání s Kristovou láskou nelze vyprovokovat“ (208), potřebujeme „misionáře v lásce, kteří se stále nechávají dobývat Kristem“ (209).

Františkova modlitba na závěr

Text uzavírá tato Františkova modlitba: „Prosím Pána Ježíše, aby z jeho svatého Srdce pro nás všechny vytryskly řeky živé vody, které by uzdravily rány, jež si sami způsobujeme, posílily naši schopnost milovat a sloužit, podnítily nás, abychom se naučili společně kráčet ke spravedlivému, jednotnému a bratrskému světu. Tak tomu bude, dokud nebudeme společně šťastně slavit hostinu nebeského království. Tam bude vzkříšený Kristus, který všechny naše rozdíly sladí světlem, jež bez ustání proudí z jeho otevřeného Srdce. Kéž je vždy požehnaný!“ (220).