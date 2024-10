Papežův zármutek nad záplavami ve Španělsku: Modlím se za vás

Papež František zaslal videoposelství obyvatelům Valencie poničené cyklonem Dana, který si dosud vyžádal více než 100 mrtvých, blíže neurčený počet pohřešovaných a více než 1 200 vysídlených osob. Papež vyjádřil svou blízkost a modlitby. Valencijský biskup Benavent Vidal: Křesťané jsou „solidární s těmi, kteří trpí nejvíce“. Církevní struktury dány k dispozici jako „místo solidarity a přijetí“.

Francesca Sabatinelli - Vatikán

„Blízkost a modlitby za všechny obyvatele Valencie v této katastrofické chvíli“. Papež František vyjádřil svou lítost nad Španělskem zasaženým cyklonem Dana ve videoposelství adresovaném Mons. Luisi Javieru Argüellovi Garcíovi, arcibiskupovi metropolitovi Valladolidu a předsedovi biskupské konference této země, v němž ujistil o své "blízkosti obyvatelům Valencie" a poslal jim své požehnání. Atmosférický jev v posledních hodinách zpustošil španělské východní pobřeží, přičemž si vyžádal více než 100 oficiálních obětí, neznámý počet pohřešovaných osob a více než 1 200 vysídlených osob. Jedná se o nejsilnější úkaz, jaký země pamatuje, který vědci spojují se změnou klimatu a který za osm hodin přinesl více srážek než za předchozích 20 měsíců.

Valencijský biskup: Blízko trpícím

„Byla to mimořádná událost, která všechny zaskočila, a to jak rychlostí událostí, tak rozsahem tragédie, o kterém jsme neměli tušení,“ říká Mons. Enrique Benavent Vidal, valencijský biskup. “Teprve ve středu ráno jsme si začali uvědomovat, co se stalo, ze záběrů v televizi, z počtu obětí, který rychle rostl“. Jak dodává, co nejdříve se sám vydá na postižená místa, aby navštívil farnosti a kněze, „kteří jsou v pořádku, ale některé kostely jsou zcela zničené“. Benavent Vidal proto žádá křesťany, aby byli „solidární s těmi, kteří trpí nejvíce“.

Farní struktury byly dány k dispozici, „aby mohly být místem solidarity a přijetí“, a Charita pracuje po boku těch, kteří přišli o všechno. Biskup pak vyslovil poselství naděje: tato situace „nám pomáhá být více bratry a sestrami“ a navzdory všemu žít s nadějí a důvěrou v Boha.