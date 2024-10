Papežův modlitební úmysl na listopad:„Doprovázejte s odpovědností rodiče, kteří ztratili dítě“

V měsíci listopadu, kdy si církev tradičně připomíná věrné zemřelé, papež vyzývá ke společné modlitbě za všechny, kdo ztratili dítě. Tedy otce a matky, kteří prožívají bolest, jež je „obzvlášť intenzivní“ a vymyká se veškeré lidské logice, protože - jak František připomíná ve videoposelství, které doprovází jeho modlitební úmysl - „přežít vlastní dítě není přirozené“.

Vatican News

„Modleme se, aby všichni rodiče, kteří truchlí nad úmrtím syna nebo dcery, našli ve svém společenství podporu a získali od Ducha Utěšitele pokoj srdce.“ Touto výzvou končí modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopad, rozeslaný prostřednictvím papežské světové modlitební sítě, na téma „Za ty, kdo ztratili dítě“.

„Co lze říci rodičům, kteří ztratili dítě? Jak je utěšit? Nejsou slova,“ začal papež v doprovodném videoposelství a poukázal na to, že “když jeden z manželů ztratí druhého, je vdovcem nebo vdovou. Dítě, které ztratí rodiče, je sirotek. Na to existuje slovo. Ale pro rodiče, který ztratí dítě, žádné slovo neexistuje. Je to bolest tak velká, že pro ni ani neexistuje slovo. Přežít vlastní dítě není přirozené. Bolest způsobená jeho ztrátou je obzvlášť silná“. A slova útěchy, i když jsou řečena „s nejlepšími úmysly, mohou nakonec ránu ještě zesílit“.

Aby bylo možné poskytnout útěchu „těmto rodičům, kteří ztratili dítě,“ vysvětluje pak František, „je třeba jim naslouchat, být jim nablízku s láskou, zodpovědně pečovat o jejich bolest a napodobovat způsob, jakým Ježíš Kristus utěšoval ty, kteří byli zarmouceni. A tito rodiče, uzavírá, „podporováni vírou, mohou jistě najít útěchu v jiných rodinách, které se po utrpení takové strašné tragédie znovu zrodily v naději“.