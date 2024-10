Papež vzpomíná na otce Gutiérreze: přinesl mnoho evangelijního ovoce

Papež František ve videoposelství vyjádřil soustrast nad úmrtím latinskoamerického teologa, jednoho ze zakladatelů teologie zaměřené na osvobození člověka a emancipaci chudých: "muže církve, který uměl mlčet, když musel mlčet, který uměl trpět, když na něj přišla řada". Pohřeb se konal 24. října v bazilice Nejsvětějšího růžence v peruánské Limě.

Vatican News

„Dnes na Gustava myslím. Gustavo Gutiérrez. Velký muž“, řekl papež František ve videoposelství vysílaném během pohřbu tohoto dominikána považovaného za "otce" teologie osvobození, který se konal 24. října v růžencové bazilice v peruánské Limě. Řeholník zemřel minulé úterý ve věku 96 let.

Muž církve

"Muž církve, který uměl mlčet, když musel mlčet, který uměl trpět, když na něj přišla řada," říká papež ve videozáznamu pořízeném v aule Pavla VI. v místě konání synody, která za zesnulého také pronesla modlitbu. „Dokázal přinést tolik apoštolského ovoce a tolik bohaté teologie,“ dodává papež, který vyzývá k modlitbám za otce Gutiérreze, aby „odpočíval v pokoji“.

Pohřební obřady otce Gutiérreze

Pohřební mše v Limě

Pohřební mši předsedal nově jmenovaný kardinál Carlos Castillo, arcibiskup z Limy. „Gustavo se díky lidské zkušenosti, kterou prožil, uměl od mládí nechat s velkou duchovní pohotovostí zpochybňovat Bohem“, připomněl arcibiskup, „jak říkával 'interpelovat', což je slovo, které vždy kladl do středu lidského života. Být křesťanem znamená přijímat milosrdný dar Boha v našem životě, který v zásadě představuje Ježíšův velkorysý dar pro nás jako dar od Otce“, dodal Castillo. „Znamená to nechat se unášet tím, co Gustavo nazval 'bezplatností Boží lásky' a co dnes potvrdil papež František ve své encyklice o Ježíšově Srdci. Papež to nazývá 'bezplatným darem', Gustav to nazývá 'bezplatností Boží lásky'“, zdůraznil kandidát na kardinálský purpur.

Preferenční volba pro chudé

Metropolita arcibiskup ve své homilii také vyzdvihl práci otce Gustava Gutiérreze z evangelijního základu 'preferenční volby pro chudé': „je důležité, že otec Gustavo si ji vzal za základ pro cestu tímto světem, kde se chce prosadit nespravedlnost, bída, marginalizace, netolerantnost, diktatura, pohrdání a špatné zacházení, jak se to stalo v tolika dobách, ale jak je tomu i v naší době, v níž máme povinnost humanizovat lidstvo se stejným citem jako Ježíš Kristus“.

Limský arcibiskup Carlos Castillo

Boží láska je bezplatná

Poukazujíc na přístupnost dominikánského řeholníka a otce teologie osvobození k hlásání evangelia všem, Castillo vysvětlil, že „dnes to papež říká ve své encyklice Dilexit nos, totiž že 'bezplatná Boží láska činí všechny dětmi, nic nestojí, nedá se koupit'. Jak učil otec Gutiérrez, „není-li milost bezplatná, je to neštěstí“. Na závěr pohřebních obřadů byla rakev otce Gutiérreze přenesena do farnosti Krista Vykupitele, kde ho za pláče a potlesku přivítali bratři dominikánské provincie San Juan Bautista z Peru a věřící z různých farních společenství, v nichž řeholník působil.